Defensoria Pública denuncia estupro de detenta cometido por agente penitenciário no Amazonas

Notícias do Amazonas – A Defensoria Pública do Estado do Amazonas formalizou uma denúncia ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em um caso de revelação de direitos envolvendo uma mulher custodiada pelo Estado.

O incidente ocorreu durante a transferência da detenta do município de Humaitá para Manaus. Segundo a Defensoria, a situação foi trazida à tona pela Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP), após a vítima relatar o abuso durante seu período no Centro de Detenção Feminino, onde cumpria prisão preventiva.

A denúncia foi oficialmente registrada na Polícia Civil, que já confirmou a ocorrência por meio de um laudo pericial. O agente penitenciário envolvido no caso confessou o crime, levando a uma resposta imediata das autoridades.

A situação é acompanhada por uma Força-Tarefa composta pela Defensoria Pública, Polícia Civil, Ministério Público e SEAP, com o objetivo de monitorar e fiscalizar o sistema carcerário.

A Defensoria enfatizou a necessidade de adotar medidas que garantam a integridade física e emocional das mulheres privadas de liberdade.

O caso está sendo rigorosamente investigado, e a Defensoria Pública se comprometeu a acompanhar o desenrolar dos acontecimentos até que todas as circunstâncias sejam devidamente apuradas.

A mobilização entre os órgãos envolvidos busca assegurar que a justiça seja feita e que a segurança das detentas seja garantida.