Defensoria Pública do Amazonas lança projeto ‘Caminhos da Inclusão’ em Tefé

Notícias do Amazonas – A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) lançou em Tefé, a 523 quilômetros de Manaus, o projeto “Caminhos da Inclusão”, iniciativa que percorrerá municípios do interior para conscientizar sobre os direitos da pessoa com deficiência. A programação teve início na segunda-feira (22), com encontro entre membros da instituição, representantes da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEPcD) e famílias assistidas pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tefé (Apae).

Participação e objetivos do projeto

“O nosso objetivo é percorrer todo o interior, reforçando a inclusão social da pessoa com deficiência. Começamos em Tefé, na sede da Apae, conversando com pais, mães, amigos e pessoas com deficiência sobre direitos e como acessar os serviços da Defensoria”, afirmou o Defensor Público Geral, Rafael Barbosa.

Atualmente, a Apae Tefé atende mais de 900 famílias, oferecendo assistência social, apoio familiar e encaminhamentos para saúde e educação. Denise Lucena, presidente da entidade, destacou a importância da ação: “A Defensoria veio esclarecer aos pais e profissionais quais os direitos que podemos buscar, na educação, esporte, lazer e trabalho, fortalecendo nossa atuação na defesa da inclusão”.

Primeira ação em alusão ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência

O projeto foi iniciado em 21 de setembro, Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, com atividades de reflexão e aproximação com a comunidade. “Queremos ouvir os assistidos, sensibilizar Tefé para que seja uma cidade inclusiva e cumprir o papel da Defensoria em educar sobre direitos e cidadania”, explicou Helom Nunes, diretor da Escola Superior da Defensoria (Esudpam).

Agenda de atividades e palestras

Nesta terça-feira (23), a programação inclui reunião com alunos do Ensino Médio do Centro de Educação de Tempo Integral Hélio Bessa e palestras no Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), Instituto Federal do Amazonas (Ifam), Faculdade Metropolitana de Manaus (Fametro) e Universidade do Estado do Amazonas (UEA). O evento ocorre no Centro de Convivência do Idoso Manuel Armando da Silva Retto, no bairro Monte Castelo, e conta com a participação de Fábio Ricarte, servidor da DPE-AM e militante da causa.

Atendimento humanizado e conscientização

A defensora pública Karina Maria, que atua em Tefé, reforçou a importância de explicar que a Defensoria não apenas orienta, mas também fiscaliza e busca ativamente os direitos da população. “Viemos conscientizar, reforçando que a Defensoria está ao lado da sociedade, pronta para atender, acolher, ouvir demandas e auxiliar a população”, destacou.

