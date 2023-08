Defensoria Pública solicita suspensão da venda de ingressos do festival #SouManaus 2023

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) solicitou à Prefeitura de Manaus e à Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (ManausCult) a suspensão da cobrança de ingressos, em qualquer modalidade, e a troca de garrafas pets ou alimentos para acesso às atrações do festival #SouManaus Passo a Paço 2023. A solicitação foi expedida nesta quarta-feira (23).

Segundo o documento, a medida é embasada nas manifestações da população, que têm demonstrado insatisfação com o formato adotado “pela qual resta patente que as principais atrações sofreram forte restrição de acesso, seja pela necessidade de compra de ingressos, seja pela necessidade de troca de pulseiras de acesso”.

A DPE-AM recomendou ainda que a Prefeitura de Manaus realize campanhas de educação ambiental, com o intuito de conscientizar a população quanto ao despejo adequado dos resíduos sólidos.

“O evento é realizado anualmente pelo Município, tornando-se já integrado ao calendário cultural da cidade, o qual sempre se destacou pela gratuidade e livre acesso da população às diversas atrações (…). O evento conta com a aplicação de verba pública, e tem a população como a destinatária final (…)”, informa a medida.

O documento foi encaminhado à Prefeitura de Manaus, ManausCult, Procuradoria-Geral do Município (PGM) e Casa Civil, para que adotem providências e encaminhem as respostas, no prazo de 72h, a contar da data da expedição do ofício.

