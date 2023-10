Defesa Civil do Amazonas apresenta o aplicativo Cota Rio

Amazonas – A Defesa Civil do Amazonas apresentou nesta segunda-feira (02/10) o aplicativo “Cota Rio”, uma ferramenta inovadora voltada para o monitoramento contínuo da profundidade dos rios na região. O aplicativo tem como principal objetivo registrar informações relacionadas aos níveis de água dos rios de forma eficiente e prática, contribuindo significativamente para o monitoramento de eventos climáticos e fenômenos naturais.

Uma das principais características do aplicativo “Cota Rio” é a capacidade de operar offline, permitindo que registros de cotas sejam feitos em qualquer ponto, mesmo em locais sem acesso à internet. Essa funcionalidade é essencial para a coleta de dados em áreas remotas da região amazônica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O aplicativo também oferece a capacidade de coletar dados de cotas por meio de equipamentos específicos instalados em barcos. Esses dispositivos são capazes de medir a profundidade dos rios, fornecendo informações precisas sobre os níveis de água. Os dados coletados são inseridos no aplicativo, que gera gráficos indicando visualmente a localização exata da cota. Isso permite uma avaliação rápida dos níveis máximos e mínimos dos rios, bem como a identificação das comunidades potencialmente afetadas por eventos como estiagem e enchentes.

Outra funcionalidade importante do aplicativo é a previsão do tempo para os municípios da região. Essa informação é crucial para compreender as condições climáticas e as possíveis mudanças nos níveis dos rios, auxiliando na prevenção de desastres naturais.

Os usuários do aplicativo “Cota Rio” também podem receber alertas emitidos pela equipe da Defesa Civil Estadual, mantendo a população informada sobre eventos meteorológicos severos e outras situações de risco.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O “Cota Rio” se destaca como uma valiosa solução para a preparação e resposta a desastres que podem ocorrer no estado do Amazonas, especialmente em relação a fenômenos de estiagem e enchentes. Ao fornecer dados em tempo real sobre os níveis dos rios, o aplicativo capacita as autoridades e a comunidade aquaviária a tomar medidas preventivas e coordenadas, visando à proteção das comunidades ribeirinhas e à segurança do estado.

Todas as informações coletadas por meio do aplicativo serão disponibilizadas para a população por meio do site da Defesa Civil do Amazonas, garantindo o acesso público aos dados de monitoramento dos rios da região.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O evento de apresentação do aplicativo contou com a presença de autoridades como o Diretor da Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias (SNPH), Jorge de Almeida Barroso, o Capitão dos Portos, Jorge Antunes, e representantes do setor aquaviário do estado. A iniciativa representa um avanço significativo no monitoramento ambiental da região amazônica e na proteção das comunidades locais.