Defesa Civil do Amazonas prevê estiagem leve a moderada e alerta setores essenciais para impactos

Notícias do Amazonas – A Defesa Civil do Amazonas apresentou, nesta segunda-feira (11/08), o prognóstico da estiagem deste ano para representantes dos setores de energia elétrica, combustível e telecomunicações. O encontro, realizado de forma híbrida — presencial e virtual — teve como objetivo alinhar estratégias para minimizar possíveis impactos no abastecimento e na prestação de serviços essenciais durante o período de seca, que deve atingir entre 20 e 30 municípios e afetar aproximadamente 480 mil pessoas.

PUBLICIDADE

Leia mais: Prefeita de Manacapuru, Valcileia Maciel, é alvo do TCE por suposta má-gestão financeira e climática

De acordo com os dados técnicos apresentados, a estiagem prevista para este ano deve ter intensidade leve a moderada, cenário mais favorável em comparação aos últimos dois anos, quando o estado enfrentou secas severas. Apesar disso, a Defesa Civil reforçou a necessidade de manter ações preventivas e de resposta rápida para reduzir riscos à população.

“Nosso papel é antecipar os cenários, compartilhar as informações com quem opera serviços essenciais e, juntos, planejarmos medidas que garantam o mínimo de impacto possível para a população. A estiagem deste ano tende a ser menos severa que a de 2023 e 2024, mas ainda exige atenção e preparo”, afirmou o secretário adjunto de Operações da Defesa Civil, coronel Erick Melo.

PUBLICIDADE

Entre as instituições presentes estiveram Semig, Cigás, Anatel, ENEVA, Amazonas Energia, Oliveira Energia, Refinaria da Amazônia (REAM), VP Flex Gen e Claro, representando os setores de combustível, energia e telecomunicações.

Durante o encontro, foram discutidos planos de contingência para garantir a manutenção do fornecimento de energia elétrica, o abastecimento de combustíveis e a estabilidade nas redes de comunicação. As ações levam em conta possíveis restrições logísticas e variações no nível dos rios, que podem dificultar o transporte.

“Quando todos os setores trabalham de forma integrada, conseguimos responder mais rápido às necessidades do interior, garantindo que as famílias não fiquem desassistidas. Essa troca de informações é essencial para o sucesso das ações durante o período de seca”, acrescentou Melo.

A Defesa Civil seguirá monitorando os níveis dos rios e as condições climáticas, atualizando periodicamente os dados para orientar tanto o poder público quanto a iniciativa privada.