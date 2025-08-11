A notícia que atravessa o Brasil!

Defesa Civil do Amazonas prevê estiagem leve a moderada e alerta setores essenciais para impactos

De acordo com os dados técnicos apresentados, a estiagem prevista para este ano deve ter intensidade leve a moderado.

Por Jonas Souza

11/08/2025 às 20:54

Notícias do Amazonas  – A Defesa Civil do Amazonas apresentou, nesta segunda-feira (11/08), o prognóstico da estiagem deste ano para representantes dos setores de energia elétrica, combustível e telecomunicações. O encontro, realizado de forma híbrida — presencial e virtual — teve como objetivo alinhar estratégias para minimizar possíveis impactos no abastecimento e na prestação de serviços essenciais durante o período de seca, que deve atingir entre 20 e 30 municípios e afetar aproximadamente 480 mil pessoas.

Leia mais: Prefeita de Manacapuru, Valcileia Maciel, é alvo do TCE por suposta má-gestão financeira e climática

De acordo com os dados técnicos apresentados, a estiagem prevista para este ano deve ter intensidade leve a moderada, cenário mais favorável em comparação aos últimos dois anos, quando o estado enfrentou secas severas. Apesar disso, a Defesa Civil reforçou a necessidade de manter ações preventivas e de resposta rápida para reduzir riscos à população.

“Nosso papel é antecipar os cenários, compartilhar as informações com quem opera serviços essenciais e, juntos, planejarmos medidas que garantam o mínimo de impacto possível para a população. A estiagem deste ano tende a ser menos severa que a de 2023 e 2024, mas ainda exige atenção e preparo”, afirmou o secretário adjunto de Operações da Defesa Civil, coronel Erick Melo.

Entre as instituições presentes estiveram Semig, Cigás, Anatel, ENEVA, Amazonas Energia, Oliveira Energia, Refinaria da Amazônia (REAM), VP Flex Gen e Claro, representando os setores de combustível, energia e telecomunicações.

Durante o encontro, foram discutidos planos de contingência para garantir a manutenção do fornecimento de energia elétrica, o abastecimento de combustíveis e a estabilidade nas redes de comunicação. As ações levam em conta possíveis restrições logísticas e variações no nível dos rios, que podem dificultar o transporte.

“Quando todos os setores trabalham de forma integrada, conseguimos responder mais rápido às necessidades do interior, garantindo que as famílias não fiquem desassistidas. Essa troca de informações é essencial para o sucesso das ações durante o período de seca”, acrescentou Melo.

A Defesa Civil seguirá monitorando os níveis dos rios e as condições climáticas, atualizando periodicamente os dados para orientar tanto o poder público quanto a iniciativa privada.

