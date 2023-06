Defesa Civil do Amazonas recebe doação de 100 m³ de madeiras apreendidas pelo Ibama

A Defesa Civil do Amazonas recebeu, por meio de doação, cerca de 100 m³ de madeiras ilegais apreendidas em operação realizada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). A doação visa combater atividades criminosas e também direcionar recursos para ajudar a população e promover a sustentabilidade de comunidades ribeirinhas com a construção de purificadores de água.

Ao usufruir da madeira apreendida para a fabricação desses purificadores, a Defesa Civil do Amazonas está promovendo a utilização responsável dos recursos naturais e contribuindo para a preservação do meio ambiente. Além disso, essa ação beneficia a população local, proporcionando acesso a água limpa e segura, já que os purificadores coletam a água diretamente dos rios e passa por um processo de tratamento, tornando-a própria para o consumo.

Através da Defesa Civil do Amazonas, os purificadores são entregues e instalados, levando água potável de qualidade para as populações ribeirinhas. Desde 2019, a Defesa Civil do Amazonas já entregou 471 purificadores, beneficiando mais de 50 municípios.

A chefe do Departamento de Resposta da Defesa Civil do Amazonas, tenente Aline Almeida, destaca a importância da parceria entre órgãos como a Defesa Civil e o Ibama. “Esse tipo de parceria é fundamental para combater crimes ambientais, como o desmatamento ilegal e a exploração ilegal de madeira. A destinação adequada dos recursos apreendidos demonstra um esforço conjunto para proteger a Amazônia e seus ecossistemas “, concluiu.

Redação AM POST