Defesa Civil emite alerta para chuvas torrenciais entre 10 e 11 de outubro no Amazonas

Notícias do Amazonas -A Defesa Civil do Amazonas, em conjunto com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), emitiu um alerta para chuvas intensas que afetarão todas as regiões do estado entre a noite de sexta-feira (10) e a manhã de sábado (11).

As previsões indicam que a precipitação pode variar entre 20 e 30 mm por hora, com um total diário que pode chegar a 50 mm, além de ventos fortes entre 40 e 60 km/h.

Apesar de o risco de alagamentos, quedas de galhos, descargas elétricas e interrupções no fornecimento de energia ser considerado baixo, as autoridades alertam para a possibilidade desses eventos.

A Defesa Civil recomenda que, durante rajadas de vento, as pessoas evitem se abrigar sob árvores, não estacionem perto de torres de transmissão ou placas de publicidade e evitem usar eletrônicos conectados à rede elétrica.

Os cidadãos devem acompanhar as atualizações em canais oficiais e, em caso de emergência, podem contatar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

A orientação é que todos fiquem alertas às mudanças climáticas e tomem as precauções necessárias para garantir a segurança.