Defesa pede soltura do empresário Nilton Lins Júnior

Redação AM POST

Foi pedida nesta quinta-feira (3), a revogação da prisão temporária do empresário Nilton da Costa Lins Junior, preso ontem (2) pela Polícia Federal durante a quarta fase da Operação Sangria, que investiga irregularidades no aluguel do complexo hospitalar usado como hospital de campanha, e atirou em policiais no momento da prisão. A informação é do G1.

Nilton Lins Júnior foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino II (CDPM II) em Manaus, unidade que recebe presos com curso superior.

A defesa do empresário argumenta no pedido de revogação, protocolizado de forma digital na ação cautelar do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), que a prisão não seja mantida pois as diligências da Polícia Federal já foram concluídas e as oitivas foram todas realizadas ainda na quarta-feira (2).