Delegação amazonense está em Brasília para disputa das Paralimpíadas Escolares 2023

A delegação amazonense de paratletas está em solo brasiliense para a última etapa das seletivas regionais das Paralimpíadas Escolares 2023, no Distrito Federal. A fase que conta com 11 estados participantes, é a última antes da grande Fase Nacional, que acontece em São Paulo, no final de novembro. Dos 24 paratletas da equipe, 14 são da rede estadual de ensino.

As disputas nas três modalidades disponíveis começam nesta quinta-feira (31/08) e encerram na sexta-feira (01/09). No atletismo, bocha e natação, os estudantes vão precisar dos melhores índices técnicos para avançarem para a final do nacional. Este ano, as Paralimpíadas Escolares receberão aproximadamente 1,8 mil paratletas em idade escolar, oriundos de todas as 27 unidades federativas do país. Esta é a maior quantidade de competidores da história do campeonato.

“Estamos com a maior delegação da nossa história, prova que os nossos paratletas estão evoluindo, se envolvendo e querendo cada vez mais competir e viver o esporte”, ressaltou o professor da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar e líder da delegação amazonense, Joaquim Filho.

Este ano, a seletiva para as Paralimpíadas Escolares etapa nacional aconteceu por meio da 1ª edição das Paralimpíadas Escolares do Amazonas (Parajea’s), competição específica para essa finalidade. O evento desportivo, organizado pela Secretaria de Educação, foi pioneiro no fomento do esporte e na inclusão dos paratletas, porque possibilitou uma janela exclusiva de disputas para os competidores. Na ocasião, mais de 100 paratletas participaram das seletivas.

Preparativos

Os preparativos para o início da competição seguem a todo vapor entre os atletas da delegação. Entre esta terça (29/08) e quarta-feira (30/08), estão previstas sessões de treino com parte da equipe de atletismo, além de também serem finalizadas as classificações médicas necessárias para a disputa.

“É minha primeira vez viajando. Aqui vou disputar corrida e salto em distância. Quero competir, me sair bem nessa minha primeira experiência fora de casa”, compartilhou Wellington Souza, de 12 anos. Paratleta de atletismo, Wellington é aluno da Escola Estadual Lucinda Felix de Azevedo, no Japiim, zona sul de Manaus.

A solenidade oficial de abertura desta edição das Paralimpíadas Escolares acontece nesta quarta-feira (30/08), organizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

