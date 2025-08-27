A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas

Delegacia interditada no AM abrigava 46 detentos em cela com capacidade para oito pessoas

Juiz determina multa de R$ 50 mil por dia e exige transferência imediata após vistoria revelar riscos graves e violação de direitos na delegacia de Uarini.

Por michael

27/08/2025 às 15:29 - Atualizado em 27/08/2025 às 15:30

delegacia de Uarini

Delegacia interditada no AM abrigava 46 detentos em cela com capacidade para oito pessoas – Foto: freepik

Notícias do Amazonas – A Justiça do Amazonas determinou a interdição total da delegacia de Uarini, no interior do estado, após constatar superlotação e falta de estrutura mínima para manter presos. A unidade, que tem capacidade para oito pessoas, abrigava 46 detentos no momento da inspeção — um excedente superior a 500%.

Durante a vistoria, o Ministério Público do Amazonas e a Polícia Civil identificaram riscos graves, incluindo entrada de drogas e armas, ausência de agentes em tempo integral e celas improvisadas. Uma mulher estava presa junto com 45 homens, em situação considerada crítica.

Medidas judiciais

A decisão foi assinada pelo juiz Daniel Manussakis, da Vara Única da Comarca de Uarini, que estipulou multa diária de R$ 50 mil em caso de descumprimento. A medida proíbe a permanência de presos na delegacia por mais de 72 horas e exige que o Estado providencie transferências imediatas.

Segundo o Portal G1, para o Ministério Público a situação representa violação de direitos humanos e ameaça à integridade física dos detentos. A interdição busca evitar novas ocorrências e garantir que o sistema prisional funcione dentro dos limites legais.

Transferência dos detentos

Na terça-feira (26), todos os detentos foram transferidos para unidades prisionais em Manaus, em operação conduzida pela Polícia Civil, com apoio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

A 58ª DIP segue funcionando apenas para registro de ocorrências e atendimento à população, enquanto o prédio passa por manutenção conforme o cronograma do Departamento de Administração Financeira (DAF) da PC-AM.

Caso da detenta feminina

A mulher permaneceu na unidade nos primeiros dias após sua prisão. Foram feitas duas solicitações de transferência: a primeira para uma unidade prisional em Tefé, negada pela Comarca local, e a segunda para Manaus, aprovada pelo Poder Judiciário.

Enquanto aguardava a Seap, foi montada uma cela especial para mantê-la separada dos demais detentos. Após vistoria do Judiciário, a mulher foi encaminhada para prisão domiciliar, sob monitoramento, até a conclusão da transferência.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On

