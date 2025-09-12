Delegacia Virtual da Mulher registra 56 atendimentos em um mês e amplia proteção no Amazonas

Notícias do Amazonas – No primeiro mês de funcionamento, a Delegacia Virtual da Mulher (DVM) da Polícia Civil do Amazonas registrou 56 atendimentos relacionados a casos de violência doméstica em todo o estado. Lançada em 8 de agosto de 2025, a plataforma tem o objetivo de agilizar o acesso de mulheres a medidas protetivas de urgência e informações sobre seus direitos, oferecendo um canal seguro e acessível, inclusive para quem mora em municípios sem unidades especializadas.

Segundo a delegada Patrícia Leão, titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) Centro-Sul, os atendimentos envolveram principalmente ameaças, injúrias, perseguições, violência psicológica, vias de fato e lesões corporais. “Por ser uma delegacia virtual, a plataforma amplia o alcance dos atendimentos, inclusive para vítimas no interior. Conseguimos alcançar mulheres que enfrentam dificuldades para registrar denúncias presencialmente”, explicou.

A DVM ainda passa por ajustes e aprimoramentos, em parceria com o Poder Judiciário, responsável pela análise e concessão das medidas protetivas. “Estamos trabalhando para que o processo on-line seja cada vez mais acessível e seguro, garantindo que cada denúncia seja analisada com agilidade e cuidado”, afirmou Patrícia Leão.

Durante agosto, a DVM contou com o apoio da Operação Shamar, ação nacional coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública voltada ao enfrentamento da violência contra a mulher. No Amazonas, a operação envolveu palestras, cursos, ações educativas e panfletagens em municípios, além de possibilitar o recebimento de denúncias e o cumprimento de mandados de prisão relacionados a crimes contra mulheres.

A delegada ressaltou que qualquer pessoa pode registrar uma denúncia, não apenas a vítima, e que os registros podem ser feitos presencialmente em delegacias da Polícia Civil ou pelas DECCMs, localizadas em Manaus, ou virtualmente pelo site da DVM (www.policiacivil.am.gov.br/dvm). Também é possível denunciar pelos números 180, 181 e telefones das DECCMs.

A Delegacia Virtual da Mulher representa, segundo a Polícia Civil do Amazonas, um avanço significativo no combate à violência contra a mulher, ampliando proteção e acesso à justiça para toda a população feminina do estado.