Delegado Alexandre Saraiva denuncia ao MP manipulação na alocação de agentes da PF

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST*

O delegado Alexandre Saraiva encaminhou nesta segunda-feira (13) ao Ministério Público Federal do Acre, Amazonas, Roraima, Maranhão, Tocantins, Acre, Rondônia, Pará, Amapá, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul uma representação que denuncia uma interferência no processo de alocação de novos agentes da Polícia Federal, através, de uma portaria do Ministério da Justiça no final de novembro.

Continua depois da Publicidade

Segundo ele, a mudança de critérios permitirá que policiais recém-formados evitem postos em locais mais distantes e inóspitos, como áreas de fronteira na floresta, e sejam encaminhados através de convite para cargos lotados em Brasília, sem limitação de quantidade.

Saraiva alerta que, além de ferir o direito de agentes que se destacaram na prova e dos mais antigos, a portaria tanto vai dificultar o preenchimento de vagas em áreas distantes como a Amazônia, onde o déficit de pessoal é um dos motivos para a diminuição de repressão a crimes como desmatamento e garimpo ilegal, como vai permitir o aparelhamento de grupos de policiais que serão “apadrinhados”.

“É de espantar que a Portaria não limita o número de futuros policiais que poderão ser agraciados pelo ‘convite’. Deste modo, a Direção Geral estará livre para lotar em Brasília quantos quiser. Esta circunstância denota a intenção de desviar muitos futuros policiais da região amazônica, do pantanal e das fronteiras para Brasilia. Assim, o texto da portaria nº 15.755-DG/PF traduz um verdadeiro ‘brasilionocentrismo'”, diz a representação.

Continua depois da Publicidade

Com a mudança, Saraiva relata que haverá dificuldades no preenchimento de vagas em áreas distantes, como a Amazônia, que necessita de mais pessoal para combater o desmatamento e garimpo ilegal.

A D.G. da PF editou norma contrária ao Edital do concurso da PF. Em tese, é apadrinhamento e causará uma redução do efetivo na Amazônia e nas fronteiras. Pelo "convite" os "escolhidos" ficarão em BSB. Leiam a matéria de @ChicoAlvesRio e o texto na imagem. https://t.co/HyHIoTFoLK pic.twitter.com/T6zwIwCWaj Continua depois da Publicidade — Alexandre Selva Saraiva (@DelegadoSaraiva) December 13, 2021

Continua depois da Publicidade

*Com informações do colunista Chico Alves, do UOL