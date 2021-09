Delegado Pablo diz que adversários “criaram fatos e acusações ilícitas” para manchar sua imagem

Redação AM POST*

O deputado federal do Amazonas, Delegado Pablo (PSL), postou nas redes sociais um vídeo onde fala da decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que inocentou o parlamentar da acusação de vazar informações da operação Estado de Emergência, da Polícia Federal.

No vídeo, Pablo disse que a decisão do STJ encerra uma novela cujo enredo era transformar o deputado em vilão. “A justiça foi feita”, afirma Pablo, sobre a decisão do STJ em arquivar o processo e concluir que havia uma “rixa política” dentro da Polícia Federal, cujo objetivo era atrapalhar politicamente Pablo.

Sobre a acusação de ter vazado informações, o deputado ressalta que seus adversários “criaram fatos, provas ilícitas e acusações ilícitas” para manchar a imagem de Pablo, que é delegado licenciado da Polícia Federal.

Pablo relembra que em 12 anos de trabalho como delegado de Polícia Federal prendeu bandidos de todas as espécies, além de apreender milhares de reais ligados ao crime. “Nunca fui acusado de ficar com um centavo sequer dessas apreensões”, afirma Pablo.

Ao final do vídeo, Pablo disse que sempre confiou na Justiça. “É como diz na bíblia, a justiça tarda, mas nunca falha”, concluiu.

View this post on Instagram

NOTA OFICIAL

A JUSTIÇA FOI FEITA!

Nesse momento, se encerra uma novela com enredo criado para me transformar em vilão.

Em maio de 2020, sofri uma operação policial em que me imputaram vários delitos. Fui julgado e crucificado por alguns.

Enfim, a justiça se fez DEFINITIVA. O Judiciário Federal julgou que era apenas uma investigação montada e uma perseguição clara, com requintes de rixa política, com provas ilícitas, fatos criados e acusações inverídicas.

TUDO CAIU POR TERRA!

Como sempre disse:

ESTOU Deputado. SOU Delegado de Polícia Federal.

E nesses 12 anos como Delegado da PF prendI bandidos de toda natureza, apreendi milhares de reais, sem nunca ter sido acusado de desviar um único centavo!

Como diz a Bíblia: “tem fé na justiça pois ela sempre vem no final”. Agradeço a todos os que confiaram – e continuam confiando – em mim, não apenas pelo apoio e todas as mensagens de carinho, como por me motivarem a continuar trabalhando em defesa do povo do Amazonas e todos os brasileiros de bem.

Deputado Delegado Pablo