A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Delegado Péricles reforça compromisso vitalício no combate ao câncer e celebra avanços na FCecon

O parlamentar já destinou mais de R$ 8 milhões em emendas parlamentares para a FCecon.

Por Natan AMPOST

12/08/2025 às 00:00

Ver resumo

Notícias do Amazonas – Na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), durante a Sessão Especial em homenagem aos 51 anos da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), o deputado estadual Delegado Péricles (PL) fez um discurso marcado por emoção e resultados concretos. O parlamentar destacou que sua atuação no combate ao câncer não é apenas uma pauta de mandato, mas uma missão pessoal assumida após conhecer de perto a realidade da instituição.

PUBLICIDADE

Segundo Péricles, a primeira visita à unidade foi decisiva. Ao presenciar o trabalho incansável das equipes de saúde e o sofrimento diário de pacientes e familiares, ele firmou um compromisso de transformar palavras em ações efetivas. “Quem enfrenta o câncer não pode esperar. Meu dever é lutar com todas as ferramentas que tenho”, afirmou.

Desde então, mais de R$ 8 milhões em emendas parlamentares foram direcionados à FCecon, contemplando desde a aquisição de equipamentos de ponta, como sistemas de videoendoscopia e bisturis eletrônicos, até a compra de próteses mamárias e melhorias estruturais que garantem diagnósticos mais rápidos e tratamentos mais seguros.

Entre os projetos mais emblemáticos está o Centro Avançado de Prevenção ao Câncer do Colo do Útero do Amazonas (Cepcolu), criado com investimento de R$ 4,5 milhões. Como primeiro hospital-dia especializado no Estado, o Cepcolu já ampliou a capacidade de cirurgias e oferece atendimento humanizado, focado na prevenção e no tratamento de lesões precursoras.

PUBLICIDADE

Em 2024, Péricles destinou ainda R$ 1,2 milhão para modernizar o centro cirúrgico, adquirir equipamentos de ultrassonografia de alta performance e fortalecer setores estratégicos, como biópsias e cirurgias de cabeça e pescoço, reduzindo procedimentos invasivos.

Outra iniciativa pioneira foi o Observatório do Câncer do Amazonas, viabilizado por R$ 100 mil, que permitirá acompanhar dados epidemiológicos e planejar ações mais precisas de combate à doença.

Na área social, o parlamentar também é autor de lei sancionada recentemente, garantindo assento prioritário em ônibus intermunicipais para pacientes oncológicos — medida simples, mas de grande impacto para quem enfrenta o tratamento.

O trabalho de Péricles recebeu elogios da secretária de Saúde do Estado, Nayara Makssoud, que destacou sua dedicação constante às pautas da saúde. O deputado encerrou reforçando: “Minha luta com a FCecon é para a vida toda. Onde houver necessidade, estarei presente.”

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo traz limitações mas, isto não significa incapacidade. Todos temos alguma habilidade.

Nay Potarcio

Últimas notícias

Mundo

Conselho Médico suspende por cinco anos licença de profissional flagrado nu no trabalho

Flagrante de conduta imprópria e coerção levou à cassação temporária da licença médica nos EUA.

há 1 hora

Polícia

Homem é procurado suspeito de roubo em drogaria no bairro Japiim em Manaus

Câmeras de segurança registram ação do criminoso que fugiu ao perceber a chegada da polícia.

há 2 horas

Amazonas

Ipem-AM finaliza operação que fiscalizou eficiência energética em eletrodomésticos em Manaus

Fiscalização em 49 estabelecimentos garante transparência na informação sobre eficiência energética dos eletrodomésticos.

há 2 horas

Amazonas

Amazonas registra queda nos casos e mortes por vírus respiratórios em 2025

Redução significativa nos casos e mortes por vírus respiratórios é destaque no boletim da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas.

há 3 horas

Amazonas

Prefeito de Parintins, Mateus Assayag, vira alvo de investigação por omissão em políticas climáticas que põem a população em risco

TCE investiga se a administração deixou de adotar estratégias e ações previstas para mitigação e adaptação às mudanças climáticas.

há 3 horas