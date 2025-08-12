Delegado Péricles reforça compromisso vitalício no combate ao câncer e celebra avanços na FCecon

Notícias do Amazonas – Na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), durante a Sessão Especial em homenagem aos 51 anos da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), o deputado estadual Delegado Péricles (PL) fez um discurso marcado por emoção e resultados concretos. O parlamentar destacou que sua atuação no combate ao câncer não é apenas uma pauta de mandato, mas uma missão pessoal assumida após conhecer de perto a realidade da instituição.

Segundo Péricles, a primeira visita à unidade foi decisiva. Ao presenciar o trabalho incansável das equipes de saúde e o sofrimento diário de pacientes e familiares, ele firmou um compromisso de transformar palavras em ações efetivas. “Quem enfrenta o câncer não pode esperar. Meu dever é lutar com todas as ferramentas que tenho”, afirmou.

Desde então, mais de R$ 8 milhões em emendas parlamentares foram direcionados à FCecon, contemplando desde a aquisição de equipamentos de ponta, como sistemas de videoendoscopia e bisturis eletrônicos, até a compra de próteses mamárias e melhorias estruturais que garantem diagnósticos mais rápidos e tratamentos mais seguros.

Entre os projetos mais emblemáticos está o Centro Avançado de Prevenção ao Câncer do Colo do Útero do Amazonas (Cepcolu), criado com investimento de R$ 4,5 milhões. Como primeiro hospital-dia especializado no Estado, o Cepcolu já ampliou a capacidade de cirurgias e oferece atendimento humanizado, focado na prevenção e no tratamento de lesões precursoras.

Em 2024, Péricles destinou ainda R$ 1,2 milhão para modernizar o centro cirúrgico, adquirir equipamentos de ultrassonografia de alta performance e fortalecer setores estratégicos, como biópsias e cirurgias de cabeça e pescoço, reduzindo procedimentos invasivos.

Outra iniciativa pioneira foi o Observatório do Câncer do Amazonas, viabilizado por R$ 100 mil, que permitirá acompanhar dados epidemiológicos e planejar ações mais precisas de combate à doença.

Na área social, o parlamentar também é autor de lei sancionada recentemente, garantindo assento prioritário em ônibus intermunicipais para pacientes oncológicos — medida simples, mas de grande impacto para quem enfrenta o tratamento.

O trabalho de Péricles recebeu elogios da secretária de Saúde do Estado, Nayara Makssoud, que destacou sua dedicação constante às pautas da saúde. O deputado encerrou reforçando: “Minha luta com a FCecon é para a vida toda. Onde houver necessidade, estarei presente.”