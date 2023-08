Dentre 16 Estados, Amazonas conquista 5º lugar na Copa Norte Nordeste em Porto Velho

No último final de semana, nos dias 18, 19 e 20 de agosto, aconteceu a 45ª Copa Norte e Nordeste de Ciclismo de Estrada com mais de 200 participantes de 16 estados do Brasil. Reunidos em Porto Velho (RO), a concentração para os três dias de competição aconteceu no Parque Circuito, localizado no bairro Nacional, com entrada gratuita ao público. Nessa edição, foram realizadas disputas em quinze categorias oficiais entre os gêneros masculino e feminino.

Três dias de competição

Na sexta-feira os atletas encararam a prova de contrarrelógio individual. No sábado foi a corrida de resistência, enquanto no domingo, participaram da prova de circuito, que foi a decisiva para nomear os novos campeões da Copa.

Seleção Amazonense de Ciclismo

A Seleção Amazonense de Ciclismo teve um ótimo destaque na competição, tanto das categorias femininas como masculinas, ficando em quinta colocação geral na Copa Norte/ Nordeste 2023.

Dentre as equipes da Seleção, temos as competidoras de categoria feminina: Maria Fernanda, Jhennifer Oliveira e Nicoly Lima competindo pela categoria Juvenil; Adriana, Keila e Rosana Eliete da categoria Elite.

Amazonenses no pódio

Dos atletas amazonenses que estavam competindo, tivemos três que alcançaram o pódio, são eles: Nicoly Lima da categoria Juvenil Feminina que alcançou o 3º lugar; Pedro Lucas da categoria Juvenil Masculina em 3º lugar; e o atleta Raimundo Júnior em 2º lugar. O atleta RJ, obeteve 3 medalhas, 1 ouro e 2 pratas. O atleta João Luiz, obteve 3 medalhas, 1 prata e 2 bronze.

