Denúncia contra Agenor no caso Filó veio de outro estado, revela Joana Darc

A deputada estadual Joana Darc (União) e o influenciador Agenor Tupinambá, de 23 anos, estão em São Paulo dando entrevistas após repercussão nas redes sociais do resgate da capivara Filó de dentro do Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em Manaus, para retornar a fazenda do jovem em Autazes (distante 113 quilômetros da capital).

Na noite desta segunda-feira (8), os dois estão sendo entrevistados ao vivo pelos influencers Camila Loures e Lucas Guimarães, donos do Pod Cats. Durante a conversa, Joana revelou que a denúncia contra Agenor não partiu do Amazonas.

O jovem foi multado em R$ 17 mil pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que exigiu a entrega do mamífero.

“Infelizmente a gente vive em um mundo em que as pessoas tem inveja e não querem ver ninguém bem e eu acho que quando esses vídeos [do Agenor] começaram a viralizar acabou indo para a mão de alguém que fez essa denúncia, porque não foi uma denúncia que partiu de lá do Amazonas, veio de outro estado ou de Brasília. Como é uma denúncia anônima não tem como a gente saber“, disse de deputada.