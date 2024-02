Denúncia: Políticos tem se tornado donos de portais e blogs para abocanhar dinheiro público em Manaus

Políticos do Amazonas utilizam portais e blogs locais de sua propriedade para receber recursos de publicidade institucional de órgãos públicos, conforme revelado pela empresária Cileide Moussallem, do Portal CM7 Brasil. A prática levanta questionamentos sobre a transparência e a imparcialidade dessas mídias. A empresária promete trazer à tona uma lista com os nomes dos políticos proprietários desses veículos de comunicação.

A presença de políticos como donos de portais e blogs locais no Amazonas tem se tornado uma realidade preocupante. Segundo Cileide Moussallem, há mais de 1 mil dessas mídias na cidade de Manaus, muitas delas sem estrutura e sem profissionais capacitados para exercer o jornalismo.

Muitos desses portais e blogs operados por políticos sem profissionais qualificados são abertos somente com a finalidade de abocanhar o dinheiro público.

A utilização de recursos públicos para financiar esses veículos de comunicação levanta questões sobre a ética e a imparcialidade na prestação de informações aos cidadãos. Ao receber verbas publicitárias de órgãos públicos, os políticos proprietários dessas mídias podem estar em busca de benefícios pessoais e políticos, em vez de promover uma comunicação transparente e imparcial.

Em um contexto democrático, é fundamental que a mídia transmita informações de forma transparente e imparcial, garantindo que os cidadãos tenham acesso a uma variedade de perspectivas. A presença de políticos como proprietários de portais e blogs locais compromete essa premissa, uma vez que a busca por interesses pessoais e políticos pode influenciar na cobertura dos fatos.

Diante dessa realidade preocupante, torna-se necessário que sejam estabelecidas regulamentações e medidas de fiscalização para garantir a transparência e a imparcialidade nas mídias locais.