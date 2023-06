Denúncias sobre tráfico de pessoas são investigadas em São Gabriel da Cachoeira, no AM

O deputado federal Amom Mandel (Cidadania-AM) esteve, no último domingo (11/06), no município de São Gabriel da Cachoeira (AM), para apurar denúncias relacionadas ao tráfico de pessoas. Amom tem discutido a pauta na Câmara dos Deputados e trabalha com a possibilidade da instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar possíveis descumprimentos de acordos internacionais de direitos humanos na Amazônia, relacionados à exploração e o tráfico de crianças e adolescentes.

No município, o parlamentar esteve com o prefeito do município, Clóvis Moreira Saldanha, e com o delegado-geral da Polícia Civil no Amazonas, Bruno Fraga, o diretor da PCAM no interior, delegado Paulo Mavignier, a secretária municipal de saúde, Adelaide Amorim, além de militares da Guarnição de São Gabriel da Cachoeira.

“Fomos junto ao delegado-geral da Polícia Civil no Amazonas, Bruno Fraga, e o diretor da PCAM no interior, delegado Paulo Mavignier, para apurar denúncias quanto ao tráfico de pessoas, em especial crianças e adolescentes indígenas, na região de São Gabriel da Cachoeira”, declarou o parlamentar.

De acordo com levantamento feito pelo parlamentar, dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), do Ministério da Saúde, entre 2010 e 2020, o estado do Amazonas registrou apenas 60 notificações de tráfico de pessoas, porém, a Pesquisa sobre Tráfico de Mulheres, crianças e adolescentes para fins de Exploração sexual no Brasil (PESTRAF – 2000) apontou que a região Norte possui a maior concentração de rota de tráfico do país, com cerca de 76 rotas, o que sugere a subnotificação dos casos.

O caso mais recente, divulgado pela imprensa nacional, apontou um processo emigratório ilegal de crianças e adolescentes indígenas que foram levadas do município de São Gabriel da Cachoeira à Turquia. Segundo as informações divulgadas na reportagem, pelo menos cinco jovens foram convidados a participar de um grupo islâmico, sendo cooptados por membros da instituição turca Associação Solidária Humanitária do Amazonas (Asham), que tem sede em Manaus. O caso está sendo investigado pelas autoridades competentes.

Outras demandas também foram acolhidas pelo parlamentar, que ressaltou que irá dar continuidade às articulações na Câmara dos Deputados para garantir o envio de emendas a São Gabriel e outros municípios do Amazonas, que possam atender as principais necessidades da população.

*Com informações da Assessoria de Imprensa