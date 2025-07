Deputada Alessandra Campelo e diretor da Aleam participam de viagem de luxo do presidente Roberto Cidade à Grécia

Notícias do Amazonas – A deputada estadual Alessandra Campelo (Podemos) e o servidor da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Vanderlei Alvino, diretor do Centro de Cooperação Técnica do Interior (CCOTI), foram flagrados em uma viagem luxuosa à ilha de Mykonos, na Grécia, ao lado do presidente da Aleam, Roberto Cidade (UB). O grupo participou de um almoço no famoso restaurante Nusr-Et, comandado pelo chef-celebridade Nusret Gökçe, conhecido como Salt Bae, onde os custos da refeição podem ter ultrapassado os R$ 300 mil.

Nas imagens publicadas no perfil oficial de Salt Bae, que conta com mais de 52 milhões de seguidores no Instagram, é possível ver Alessandra Campelo, Vanderlei Alvino, sua esposa Adriana Cidade (irmã do deputado Roberto Cidade) e o casal anfitrião, Roberto e Thaisa Coelho, ostentando sorrisos durante a experiência gastronômica.

O restaurante é conhecido por pratos com carne folheada a ouro, vinhos raros e atendimento exclusivo. Segundo avaliações do Tripadvisor e informações de clientes, um jantar simples para duas pessoas pode facilmente ultrapassar os 1.000 euros (cerca de R$ 6.500), sem contar os valores ainda mais altos para eventos particulares ou pedidos de bebidas premium.

O salário bruto de um deputado estadual no Amazonas é de R$ 46.366,20, sem contar eventuais benefícios ou verbas de gabinete. Ainda assim, manter um padrão de viagens internacionais de luxo, com refeições em um dos restaurantes mais caros da Europa, pode ser considerado incompatível com a realidade da maioria dos servidores públicos estaduais.

Nas redes sociais, a repercussão foi imediata. Internautas criticaram o tom de ostentação, sobretudo em um momento em que o Amazonas enfrenta desafios sérios nas áreas de saúde, educação e infraestrutura.