Deputada diz que pedirá prisão de jornalista por apresentar atestado falso à Justiça

Notícias do Amazonas – A deputada estadual Alessandra Campelo (Podemos) anunciou nesta terça-feira, 16, que vai solicitar a prisão do jornalista Alex Braga Mendes por supostamente apresentar um atestado médico falso em um processo judicial, o que configuraria obstrução de Justiça.

O jornalista enfrenta graves acusações de estupro e coação para a realização de um aborto. Ele é acusado de ter abusado sexualmente da prima de sua ex-esposa, ameaçando-a posteriormente para que interrompesse a gravidez resultante do crime. Em 2024, Braga chegou a ser preso em Manaus.

PUBLICIDADE

Leia mais: Apresentador Alex Braga é preso acusado de estupro em Manaus

Durante pronunciamento na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Alessandra também defendeu as servidoras da Casa após uma publicação feita por Alex Braga nas redes sociais, na qual ele teria chamado as funcionárias de “safadas”.

PUBLICIDADE

“Quero informar que estou entrando com uma ação agora para que essa publicação seja imediatamente retirada do ar. E mesmo que ele retire, nós também vamos processá-lo civilmente e criminalmente. Chega desse bandido, estuprador, ficar xingando mulheres nas redes sociais. Por isso mesmo, ele vai responder”, declarou.

Atestado falso e obstrução de Justiça

A deputada lembrou que, durante as audiências do processo em que Alex Braga responde por estupro, ele teria apresentado um atestado de COVID-19 para justificar ausência em juízo. O documento, segundo ela, foi assinado por um médico que declarou à Polícia Civil nunca ter estado em Manaus, não conhecer o jornalista e só emitir atestados com exames anexados.

PUBLICIDADE

Leia mais: Justiça decide manter prisão do jornalista Alex Braga após audiência de custódia em Manaus

“Esse homem seria um estelionatário, além de responder por crimes graves. Dentro de um processo, apresentar um atestado falso com o objetivo de paralisar o andamento é obstrução de Justiça. A Procuradoria da Mulher, como assistente de acusação do Ministério Público, vai pedir hoje a prisão desse indivíduo”, afirmou Alessandra.

PUBLICIDADE

Reação na Assembleia

A deputada destacou que a ofensiva judicial é também uma forma de proteger as servidoras da Aleam e repudiar as ofensas públicas feitas por Alex Braga. “Para quem apoia esse canalha e covarde: que ele não apareça aqui na Assembleia; ele só aparece escondido para gravar vídeos. Muitas mulheres querem se unir para buscar justiça pelas ofensas que ele dirigiu contra as servidoras desta Casa”, completou.

Até o momento, Alex Braga não se manifestou publicamente sobre as declarações da parlamentar.

Confira a declaração da deputada: