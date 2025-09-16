A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Deputada diz que pedirá prisão de jornalista por apresentar atestado falso à Justiça

O jornalista enfrenta graves acusações de estupro e coação para a realização de um aborto.

Por Bruno Pacheco

16/09/2025 às 10:48

Ver resumo

Notícias do Amazonas – A deputada estadual Alessandra Campelo (Podemos) anunciou nesta terça-feira, 16, que vai solicitar a prisão do jornalista Alex Braga Mendes por supostamente apresentar um atestado médico falso em um processo judicial, o que configuraria obstrução de Justiça.

O jornalista enfrenta graves acusações de estupro e coação para a realização de um aborto. Ele é acusado de ter abusado sexualmente da prima de sua ex-esposa, ameaçando-a posteriormente para que interrompesse a gravidez resultante do crime. Em 2024, Braga chegou a ser preso em Manaus.

PUBLICIDADE

Leia mais: Apresentador Alex Braga é preso acusado de estupro em Manaus

Durante pronunciamento na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Alessandra também defendeu as servidoras da Casa após uma publicação feita por Alex Braga nas redes sociais, na qual ele teria chamado as funcionárias de “safadas”.

PUBLICIDADE

“Quero informar que estou entrando com uma ação agora para que essa publicação seja imediatamente retirada do ar. E mesmo que ele retire, nós também vamos processá-lo civilmente e criminalmente. Chega desse bandido, estuprador, ficar xingando mulheres nas redes sociais. Por isso mesmo, ele vai responder”, declarou.

Atestado falso e obstrução de Justiça

A deputada lembrou que, durante as audiências do processo em que Alex Braga responde por estupro, ele teria apresentado um atestado de COVID-19 para justificar ausência em juízo. O documento, segundo ela, foi assinado por um médico que declarou à Polícia Civil nunca ter estado em Manaus, não conhecer o jornalista e só emitir atestados com exames anexados.

PUBLICIDADE

Leia mais: Justiça decide manter prisão do jornalista Alex Braga após audiência de custódia em Manaus

“Esse homem seria um estelionatário, além de responder por crimes graves. Dentro de um processo, apresentar um atestado falso com o objetivo de paralisar o andamento é obstrução de Justiça. A Procuradoria da Mulher, como assistente de acusação do Ministério Público, vai pedir hoje a prisão desse indivíduo”, afirmou Alessandra.

PUBLICIDADE

Reação na Assembleia

A deputada destacou que a ofensiva judicial é também uma forma de proteger as servidoras da Aleam e repudiar as ofensas públicas feitas por Alex Braga. “Para quem apoia esse canalha e covarde: que ele não apareça aqui na Assembleia; ele só aparece escondido para gravar vídeos. Muitas mulheres querem se unir para buscar justiça pelas ofensas que ele dirigiu contra as servidoras desta Casa”, completou.

Até o momento, Alex Braga não se manifestou publicamente sobre as declarações da parlamentar.

Confira a declaração da deputada:

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo traz limitações mas, isto não significa incapacidade. Todos temos alguma habilidade.

Nay Potarcio

Últimas notícias

Amazonas

Defensoria reforça pedido judicial contra uso de bombas da PF em garimpos do Rio Madeira

DPE-AM denuncia impacto em comunidades ribeirinhas e cobra alternativas sociais para garimpeiros artesanais.

há 51 segundos

Polícia

Tia embriagada sufoca bebê de 4 meses ao adormecer ao seu lado em Manaus

Incidente aconteceu durante a noite em apartamento na Zona Norte.

há 15 minutos

Brasil

Irmão de Flávio Dino é convocado pela CPMI do INSS

Subprocurador Nicolao Dino deve explicar acordo do Supremo sobre fraudes no INSS.

há 21 minutos

Famosos

Tribunal de Contas investiga contrato ligado a Whindersson Nunes

Secretaria de Educação firmou acordo sem licitação.

há 31 minutos

Manaus

Veículo destruído na Avenida Cosme Ferreira causa transtorno no trânsito em Manaus

Onix branco aguarda perícia após colisão na Zona Leste.

há 32 minutos