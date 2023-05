Deputada Joana Darc é beneficiada com repercussão do caso ‘Filó’ e ganha milhares seguidores no Instagram

Redação AM POST*

A deputada estadual Joana Darc (União) se tornou a personalidade política do Amazonas com mais seguidores no Instagram, desde o último final de semana, quando decidiu protagonizar o resgate da capivara Filó de dentro do Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em Manaus, para retornar a fazenda do influenciador Agenor Tupinambá, de 23 anos, em Autazes (distante 113 quilômetros da capital).

Desde o último sábado (29), a parlamentar começou a fazer lives chorando dizendo que foi enganada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) que exigiu que Agenor entregasse o animal silvestre, além de multá-lo em R$17 mil. Os vídeos ganharam muito engajamento e chagaram até a ser comentados por famosos como a atriz Giovanna Lancellotti.

Após repercussão do caso nas redes sociais o juiz federal plantonista Márcio Cavalcante, da 9ª Vara Cívil da SJAM, concedeu a guarda provisória da capivara a Agenor.

No fim das contas, a deputada ganhou 426.530 novos seguidores no Instagram, passando de 101.942 no dia 17 de abril para 528.472 no início desta quinta-feira (4). O crescimento foi de 418,4%.

Com a marca ela supera grandes nomes da política baré nas redes sociais como o governador Wilson Lima que possui 358 mil seguidores e o prefeito de Manaus, David Almeida (190 mil).