Deputada que mais falta na Aleam já gastou mais de R$ 42 mil do ‘cotão’

A deputada estadual Débora Menezes teve seus gastos parlamentares divulgados pela Assembleia Legislativa do Amazonas, na segunda-feira (03). Segundo o relatório, Débora gastou mais de R$ 42 mil, sendo que R$ 17 mil foram destinados a uma empresa de comunicação que já prestou serviços para seu pai, Coronel Menezes.

Os gastos totais de Débora Menezes foram de R$ 49.849,65 e ela utilizou R$ 42.100,00 para pagar suas despesas, deixando um saldo de R$ 7.749,65, que acumula para o próximo mês. Essas informações foram disponibilizadas no Portal da Transparência.

A maior despesa da deputada foi com a empresa de comunicação que recebeu R$ 17 mil para serviços de consultoria e assessoria. O segundo maior gasto foi com o escritório de advocacia Lyra Goes e Advogados Associados, que prestou serviços de consultoria e assessoria jurídica, no valor de R$ 10 mil.

Os gastos menores de Débora Menezes foram com a empresa Plutao da Amazonia Ltda, que forneceu material de expediente no valor de R$ 7,900, e com a empresa Petrovan Derivados, que vendeu combustível e lubrificante no valor total de R$ 7.200,00.

Confira abaixo a lista que detalha os gastos: