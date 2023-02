Deputado Dan Câmara propõe que expressões ‘Selva’ e ‘A paz do Senhor’ virem patrimônio cultural do AM

Redação AM POST*

O deputado estadual e coronel da Polícia Militar, Dan Câmara (PSC), apresentou nesta terça-feira (8) suas primeiras propostas de lei na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) que é tornar o gesto de bater continência, o grito “selva” e a saudação “Paz do Senhor Jesus” como patrimônio cultural de natureza imaterial do Estado.

“A continência é a saudação militar, sendo um sinal de respeito dado pelo militar individualmente a seus camaradas, superiores, iguais ou subordinados, às autoridades, a bandeira ou ao hino nacional, ou a tropa”, justifica o deputado no projeto de lei 087/2023.

Sobre a expressão “Paz do Senhor Jesus”, e deputado apontou que uma saudação usado por evangélicos em todo o Brasil, que representam 31% da população, com aproximadamente 1,16 milhão de pessoas.

“Um dos costumes mais conhecidos dos evangélicos é o de se cumprimentam de uma maneira peculiar com a expressão ‘A Paz do Senhor Jesus’”, diz no PL 086/2023.

O deputado se baseia no artigo 216 da Constituição do Brasil.

Confira os projetos na íntegra:

PL SELVA

PL A PAZ DO SENHOR