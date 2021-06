Deputado defende uso de armamento pelas guardas municipais do Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Em discurso na sessão plenária na manhã de terça-feira (08), na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o deputado estadual, Álvaro Campelo (Progressistas), destacou a importância da iniciativa do prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), que declarou publicamente a intenção de armar a Guarda Municipal de Manaus após vários pontos da capital sofrerem ataques criminosos neste sinal de semana.

O parlamentar destacou que, ainda como vereador, defendeu o uso de armas pela Guarda Municipal, chegando a realizar uma audiência pública para debater o assunto, mas que a proposta foi rechaçada pela administração anterior. Ele também ressaltou a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou todos os integrantes de guardas municipais do país a terem direito ao porte de armas de fogo, independentemente, do tamanho da população do município.

De acordo com Álvaro, é urgente o aumento do efetivo da Guarda Municipal que, atualmente é de 434 servidores. “Não podemos esperar que outro acontecimento como este, que ocorreu no último fim de semana, em que patrimônios públicos e privados foram destruídos. A Guarda Municipal faz parte da segurança pública e precisa de investimento e treinamento adequados”, defendeu o deputado estadual.