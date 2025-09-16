Deputado Delegado Péricles celebra redução de 50% no IPVA anunciada pelo governador do Amazonas

Notícias do Amazonas – A redução de 50% nas alíquotas do IPVA no Amazonas, anunciada pelo Governo do Estado nesta segunda-feira (15), foi comemorada pelo deputado estadual Delegado Péricles (PL), que participou da solenidade oficial. A medida passa a valer a partir de 1º de janeiro de 2026 e, segundo o parlamentar, representa uma conquista significativa para os contribuintes amazonenses.

Com a mudança, veículos de até 1.000 cilindradas terão a alíquota reduzida de 3% para 1,5%; já os de acima de 1.000 cilindradas passarão de 4% para 2%. Carros elétricos e híbridos também terão redução, caindo de 3% para 1,5%. Para caminhões, tratores, ônibus, micro-ônibus, transporte escolar e público, a taxa cairá de 2% para 1%.

Alívio no bolso do trabalhador

Delegado Péricles ressaltou que a decisão representa uma resposta a uma das principais bandeiras de seu mandato na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam): a defesa por justiça tributária.

— Essa redução é uma vitória para a população, que há anos convive com a alta carga tributária. Sempre defendi que o cidadão precisa ter o seu esforço reconhecido, e o Governo do Estado tomou uma decisão acertada. Essa conquista dialoga com a nossa atuação na Aleam, onde já apresentamos projetos de lei para reduzir a alíquota do IPVA dos veículos elétricos, incentivando o uso de alternativas mais limpas e sustentáveis de transporte — destacou.

Reflexos sociais e econômicos

Para o parlamentar, a medida vai muito além do alívio financeiro e terá impactos diretos no dia a dia do trabalhador amazonense.

— Estamos falando de mais dinheiro no bolso de quem usa carro para trabalhar, de quem depende do transporte público, de quem move a economia com caminhões e tratores. É uma decisão que tem reflexos sociais, econômicos e ambientais positivos para o nosso Estado — completou.

Compromisso com o cidadão

Péricles frisou que seguirá acompanhando de perto propostas que tragam benefícios diretos à população, reforçando seu compromisso com políticas públicas de impacto.

— Nosso mandato está à disposição para continuar lutando por políticas que respeitem o cidadão e que promovam desenvolvimento econômico com responsabilidade social — concluiu.