Deputado Delegado Péricles destina R$ 800 mil em equipamentos para reforçar estrutura da Fundação Hospital Adriano Jorge

Notícias do Amazonas – O deputado estadual Delegado Péricles (PL) realizou na terça-feira (29) a entrega de R$ 800 mil em equipamentos à Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ), instituição referência em atendimento especializado no Amazonas. Os recursos foram viabilizados por meio de emendas parlamentares e têm como objetivo ampliar a capacidade de atendimento da unidade, considerada uma das mais importantes da rede pública de saúde do estado.

“Reafirmo meu compromisso com a saúde pública do Amazonas. Investir em uma unidade como a Fundação Hospital Adriano Jorge é investir diretamente na vida das pessoas que mais precisam do serviço público de saúde”, afirmou o parlamentar durante a entrega.

Os recursos foram direcionados para três áreas estratégicas da FHAJ. Um total de R$ 300 mil foi destinado à aquisição de caixas de laparoscopia avançada, que proporcionam mais precisão e segurança na realização de cirurgias gerais e urológicas. Outros R$ 400 mil foram usados para a compra de um intensificador de imagem, conhecido como “arco C”, essencial em procedimentos ortopédicos, urológicos e cirurgias gerais, permitindo diagnósticos mais rápidos e intervenções menos invasivas. Além disso, R$ 100 mil foram investidos na manutenção de equipamentos de endoscopia e colonoscopia, que estavam inoperantes, comprometendo a oferta de exames importantes para a população.

Com a reativação desses aparelhos, a unidade poderá retomar uma série de exames fundamentais para o diagnóstico precoce e o tratamento de doenças do sistema digestivo, entre outras. A medida deve reduzir filas de espera e aumentar a resolutividade do hospital, que atende uma grande demanda de pacientes encaminhados por outras unidades da rede pública.

Delegado Péricles destacou ainda que continuará atuando para fortalecer o sistema de saúde no estado. “Fazer política com responsabilidade é isso: investir onde o povo mais precisa. A saúde do Amazonas não pode esperar. Vamos seguir fiscalizando, destinando recursos e cobrando eficiência do poder público para garantir atendimento digno à nossa população”, concluiu.

A entrega dos equipamentos representa um alívio para profissionais da saúde que atuam na FHAJ, e, principalmente, para os usuários que dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde (SUS). A expectativa é de que, com os novos equipamentos e a manutenção dos aparelhos já existentes, a unidade hospitalar tenha um aumento significativo na capacidade de realizar cirurgias e exames, beneficiando diretamente milhares de pessoas em todo o estado.