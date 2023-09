Deputado Delegado Péricles parabeniza jogadores do futebol amazonense que estão se destacando em grandes times do Brasil

O futebol amazonense vem se destacando e revelando talentos para equipes de fora do Estado. É o caso dos atacantes Werton, campeão do Brasileirão Sub-20 pelo Flamengo, e Edison Negueba, anunciado no Sport-PE para o restante da Série B do campeonato Brasileiro de 2023. Incentivador e apoiador do esporte no Amazonas, o deputado estadual Delegado Péricles (PL) parabenizou os atletas pelo desempenho em suas respectivas equipes.

O parlamentar ressaltou que o Estado é um berço de vencedores em várias modalidades esportivas, e no futebol grandes personalidades fazem parte de uma história de sucesso. “Nós temos muitos talentos aqui em nosso Estado. Já tivemos grandes nomes na historia do nosso futebol e ver jogadores assim, fazendo sucesso, me deixa muito feliz. Acredito no esporte, e esses exemplos tornam o sonho de muitos jovens possível. Parabéns ao Negueba e ao Werton! Mais gols, mais títulos!”, disse o deputado.

Talentos

O atacante Werton é o primeiro jogador amazonense a levantar um título brasileiro pelo Flamengo na final do Sub-20, ocorrida nessa quinta-feira (7), ao vencer o Palmeiras nos pênaltis. Werton, que natural de Benjamin Constant e desde os 9 anos mora na Gávea, é uma das promessas do Ninho do Urubu. O clube renovou o contrato até 2024 com o atleta, apostando que ela possa ser o sucessor de Gabigol.

Já Edison Negueba, após brilhar com a camisa do São Raimundo no Barezão de 2021 e se destacar no Confiança-SE na atual temporada, foi anunciado no Sport-PE para o restante da Série B do Brasileiro deste ano. Além disso, segundo a imprensa nordestina, Negueba tem um pré-contrato assinado com outro gigante do futebol do Nordeste, o Ceará, e deve se apresentar no clube no início do ano que vem para a temporada 2024.

