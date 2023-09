Deputado Delegado Péricles recebe título de Cidadão Honorário Envirense pelo trabalho prestado a população do município

Em apreciação aos trabalhos realizados em favor da população de Envira desde o início de seu mandato, o deputado estadual Delegado Péricles (PL), recebeu o Título de Cidadão Honorário Envirense, nesta manhã de sexta-feira (29), durante uma cerimônia na sede do Poder Legislativo municipal. Ao todo, o deputado já destinou mais de R$ 1 milhão em recursos para auxiliar na melhoria de áreas como saúde, educação e setor primário do município.

Durante o evento, Péricles estava acompanhado do presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (UB), e seu pai, Seu Bira. O deputado expressou sua gratidão pela honra recebida e ressaltou que continuará trabalhando em prol dos cidadãos de Envira na Aleam.

“Eu venho trabalhando por Envira desde meu primeiro mandato porque tenho um carinho enorme pela população desse município, por isso este Título tem um valor significativo para mim. Lembro quando estive aqui pela primeira vez e tive a oportunidade de conhecer de perto as demandas do município. Hoje estou em Envira novamente, agora com o orgulho em dizer que sou um cidadão envirense de fato e de direito”, declarou o deputado.

O Projeto de Lei (PL) com a indicação da honraria ao parlamentar foi de autoria do vereador Rômulo Oliveira (PL), presidente da Casa Legislativa do município, que presidiu a Sessão Especial desta sexta-feira.

Melhorias no município

O deputado Delegado Péricles é autor de emendas parlamentares que viabilizaram investimentos no município de Envira. Para saúde, o parlamentar já destinou R$ 660 mil, que foram utilizados na aquisição de aparelho de Raio-X para atender os pacientes do Hospital Regional Evaristo Rates da Silva, evitando que a população envirense se desloque para Manaus ou municípios próximos para a realização de exames. Ainda com as verbas será possível adquirir incubadoras neonatais para a unidade hospitalar.

Ainda na área da saúde, também foram realizados dois mutirões de cirurgias de catarata e pterígio, conhecido como “carne crescida”, onde os envirenses que tanto aguardavam por essas cirurgias foram beneficiados e tiveram suas vidas transformadas. Ainda com verba, será realizado neste segundo semestre mais um mutirão oftalmológico para que mais envirenses voltem a ter qualidade de vida após se submeter às cirurgias.

Para educação, o parlamentar enviou verbas no valor de R$ 200 mil para implementação de laboratório de informática em escolas do município. Já para o setor primário, o deputado também destinou R$ 200 mil para a montagem de quatro Casas de Farinha Higiênicas na zona Rural do município.

