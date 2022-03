Deputado diz que solução para impacto da guerra no agronegócio brasileiro está no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O deputado Fausto Jr afirmou nas redes sociais nesta quarta-feira (2) que a solução para o impacto da guerra entre Rússia e Ucrânia no agronegócio brasileiro está no Amazonas.

A Rússia anunciou que suspendeu as exportações de fertilizantes para o Brasil devido ao bloqueio do trânsito da Lituânia através de seu território até o porto de Klaipeda (Lituânia), que tem sido historicamente utilizado para enviar fertilizantes potássicos de Belarus para o Brasil

O Ministério da Agricultura tem mantido contato desde quinta-feira (24) com exportadores do produto e diplomatas brasileiros para avaliar o impacto do conflito sobre a balança comercial brasileira. O Brasil é o maior importador mundial, com cerca de 13% de todo o volume comprado pelo planeta.

Desde o ano passado Fausto Jr defende a ideia de “destravar” e alavancar a produção de fertilizantes no Brasil, onde existe a maior reserva de potássio no mundo. O mineral é a matéria prima usada em larga escala em todos os setores da agricultura, ajudando no rápido desenvolvimento das plantações.

Entre as propostas do deputado, está a utilização das jazidas de potássio localizadas nos municípios de Autazes, Itacoatiara, Nova Olinda do Norte, Silves, Nhamundá, Itapiranga e São Sebastião do Uatumã, no interior do Amazonas.

Segundo pesquisas do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), os municípios possuem as maiores reservas de potássio do Brasil, capazes de resolver a dependência de fertilizantes no País.

De acordo com o deputado é necessários destravar tramites burocráticos pra fluir o processo e salvar o Brasil.

“Um dos principais gargalos é a questão das áreas indígenas. Existem recursos minerais em reservas indígenas, q até hoje não conseguiram regulamentar. Os próprios indígenas querem a exploração do potássio, pq isso traria independência e dignidade, mas a justiça brasileira barra”, escreveu ele no Twitter.

“Todos os estudos de Impactos Ambientais foram realizados, todos os tramites da parte burocrática passaram no processo e a justiça brasileira não libera. Por isso, é necessário acharmos maneiras de destravar o processo urgentemente e salvar o Brasil”, concluiu.