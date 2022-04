Deputado Fausto Jr propõe quebra de sigilo fiscal da Amazonas Energia

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Após receber centenas de denúncias contra a empresa Amazonas Energia, o deputado Fausto Jr. (União Brasil) apresentou nesta quinta-feira (31/03), na Assembleia Legislativa do Estado, o pedido de quebra dos sigilos fiscal e financeiro da concessionária de energia, bem como dos sócios da empresa.

Fausto é membro da CPI da Amazonas Energia e tem recebido denúncias de consumidores em Manaus e no interior do Estado, que reclamam de cobranças abusivas e do péssimo serviço oferecido pela empresa.

“Estou protocolando hoje o pedido de quebra dos sigilos fiscal e financeiro da Amazonas Energia, bem como de seus sócios”, afirmou o deputado.

A medida, segundo Fausto, busca descobrir como o dinheiro arrecadado com as cobranças abusivas está sendo usado pela empresa e sócios.

“Em todos municípios, recebemos queixas de aumento de até 400% nas contas dos consumidores. A cada dia chegam mais denúncias”, denunciou Fausto.

O pedido de quebra de sigilo fiscal é um instrumento legislativo assegurado à investigação promovida pela CPI, explicou o deputado, por isso tem certeza que a medida será aprovada pelos demais parlamentares.

Fim do contrato com a AM Energia

Na tribuna na Assembleia Legislativa, Fausto revelou que a Amazonas Energia “faz retaliação” a quem denuncia os abusos e irregularidades cometidos pela empresa.

Diante das reclamações, o deputado afirma que já existem motivos suficientes para solicitar o fim do contrato com a concessionária. “Os consumidores de Manaus e do interior aprovam o fim da concessão. Vamos analisar essa medida”, propôs.

Ao final, Fausto disse que a CPI está comprometida em defender os consumidores, e que a investigação é feita de modo transparente e sem bandeiras partidárias.

*Com informações da Assessoria de Imprensa