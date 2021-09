Deputado Pablo aprova projeto que incentiva instalação de startups no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

As empresas de inovação tecnológica, conhecidas como Startups, instaladas nas regiões norte, nordeste e centro-oeste do País, terão mais facilidade de acesso aos fundos de financiamento do governo Federal.

Continua depois da Publicidade

É o que garante a proposta do deputado federal do Amazonas, Delegado Pablo (PSL), aprovada pela Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia (Cindra) da Câmara dos Deputados.

Pablo explica que a medida facilita o acesso das startups aos recursos liberados pelo governo brasileiro, cujo objetivo é incentivar a criação de empresas de tecnologia nas regiões norte, nordeste e centro-oeste.

A proposta do deputado altera a Lei 7.827/89, que criou os fundos constitucionais de financiamento do Norte, Nordeste e do Centro-Oeste (FNE, FCO e FNO). A medida mudou também a Lei 10.177/01, que define como os fundos são utilizados.

Continua depois da Publicidade

“Com a mudança, as startups já instaladas, ou que venham a se instalar, nessas regiões terão acesso créditos especiais liberados pelo governo Federal”, explicou Pablo. “Queremos incentivar a criação de mais empresas de inovação tecnológica. Tenho certeza que o Amazonas é o local ideal para estas empresas”, acrescentou.

A proposta segue agora para as comissões de Finanças e Tributação, e de Constituição e Justiça e de Cidadania, além da votação em plenário.

Continua depois da Publicidade

Afinal, o que é uma startup?

Google, Uber e Paypal. Você certamente conhece alguma dessas empresas, mas sabe o que elas têm em comum? Todas já foram Startups! Com ideias inovadoras e um modelo de negócios valioso, essas empresas conseguiram investimentos para modernizar seu mercado de atuação e hoje são verdadeiros gigantes.

O Brasil possui hoje cerca de 14 mil startups, segundo dados da empresa de consultoria HSM Management. A maioria se concentra nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul.

Continua depois da Publicidade

A proposta do deputado Pablo busca diminuir essa concentração, levando as empresas de inovação tecnológica a novos centros empresariais, como a Zona Franca de Manaus.