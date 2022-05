Deputado Pablo explica para todo país a importância da Zona Franca de Manaus

O ato em defesa da Zona Franca de Manaus, realizado nesta quarta-feira (11/05), em Brasília, teve apoio do deputado federal Delegado Pablo (UB-AM), que reafirmou seu compromisso em defesa das empresas e dos empregos do polo industrial.

O ato foi organizado pela bancada do Amazonas no Congresso Nacional e buscou explicar para todo País a importância da ZFM para a economia do Brasil.

Pablo disse que o Amazonas tem vocações regionais como a exploração mineral e o turismo, mas a ZFM deve ser mantida para o bem do Brasil. “A Zona Franca não precisa acabar para que busquemos soluções para a economia do Amazonas”, afirmou Pablo .

“Os modelos podem existir simultaneamente! Podemos desenvolver a mineração, o turismo e outras vocações, sem deixar de lado a Zona Franca”, defendeu o deputado.

Pablo explicou para empresários, parlamentares e jornalistas que todos os projetos criados até hoje para substituir a ZFM foram incapazes de gerar os empregos e a pujança oferecidos pela Zona Franca.

“Só critica a ZFM quem não conhece a força que ela tem para a economia do Amazonas e do Brasil. São empresas de alta tecnologia, além de mão de obra com padrão internacional, instalados no meio da Amazônia”, ratificou o deputado.