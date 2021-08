Deputado Pablo fala de guerra de facções no AM e Bolsonaro promete investimento na área de Segurança Pública

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, convidou o deputado federal do Amazonas, Delegado Pablo (PSL), e demais parlamentares ligados à Segurança Pública além do ministro da Justiça, Anderson Torres, e a secretária de Governo, Flávia Arruda para um café da manhã, realizado nesta quarta-feira (11), no Palácio do Alvorada, em Brasília.

Numa conversa aberta, o deputado Pablo, que é delegado licenciado da Polícia Federal, deu informações sobre a guerra entre facções criminosas no Amazonas ocorrida em Manaus e no interior do Estado, no mês de junho.

“Ônibus foram queimados, agências bancárias incendiadas e praças depredadas. Os bandidos não pouparam nem as delegacias e hospitais, que foram incendiados e alvos de tiros dos criminosos”, relatou Pablo.

O deputado relembrou que os bandidos mostravam tudo nos grupos do whatsapp, o que levou terror à população. “Os ataques eram coordenados e divulgados para todo mundo pelas redes sociais”, disse Pablo.

“Os bandidos causaram também prejuízos às empresas e ao comércio. Fábricas deram folga aos funcionários e o comércio, inclusive shoppings, fecharam as portas com medo dos ataques”, relatou o deputado.

Bolsonaro ouviu atentamente as informações repassadas pelo deputado amazonense. O presidente comunicou que o governo Federal realizará investimentos e ações estratégicas para melhorar a Segurança Pública em todo Brasil. O Amazonas está incluído no plano de ações elaborado pelo Ministério da Justiça, em parceria com a Secretaria de Governo da Presidência (Segov).

Nas redes sociais, Delegado Pablo disse em breve dará mais informações sobre os investimentos do governo Federal e do Ministério da Justiça na Segurança Pública do Amazonas.