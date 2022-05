Deputado Pablo fiscaliza investimento de R$ 7,3 milhões na Saúde Pública em Manacapuru

Redação AM POST

Na manhã desta sexta-feira (13/05) o deputado federal Delegado Pablo (UB-AM) fiscalizou unidades de Saúde do município de Manacapuru, no interior do Amazonas, que receberam emendas parlamentares no valor de R$ 7,3 milhões.

Os recursos apoiaram várias ações, como o combate à pandemia do coronavírus, a reforma de hospital e de Unidades Básicas de Saúde (UBS), além da recuperação de Centros de Atenção Psicossocial (Caps).

O hospital geral Lázaro Reis recebeu R$ 2,9 milhões, que usou os recursos para melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes.

Os Caps de Manacapuru receberam R$ 1,6 milhão e já estão beneficiando pessoas com problemas psíquicos ou transtornos mentais. As unidades também são especializadas no atendimento de pessoas em tratamento contra o consumo de álcool e outras drogas.

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) José dos Santos Ventura, São Francisco, Gabriel Vitor Rios Machado, Noêmia Maciel, Funasa 1 e Sebastiana Batista de Melo receberam investimento de R$ 800, liberadas pelo deputado Pablo.

O combate à pandemia de Covid, bem como o auxilio aos pacientes com a doença, recebeu R$ 2 milhões. Os recursos foram indispensáveis para salvar vidas nas primeira e segunda ondas da pandemia, bem como no tratamento de sequelas em centenas de pacientes.

Na visita a Manacapuru, Pablo inspecionou as instalações do hospital Lázaro Reis, que foi recém construído. O deputado disse que desde que assumiu o mandato parlamentar, em fevereiro de 2019, sempre ajudou a Saúde Pública no interior do Amazonas.