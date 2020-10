Deputado Pablo fiscaliza o envio de 30 respiradores hospitalares ao Amazonas

Redação AM POST

O deputado federal do Amazonas, Delegado Pablo, é um dos parlamentares que integram a Comissão Externa da Câmara Federal que acompanha o combate ao coronavírus em todo País.

É por meio da comissão que o deputado fiscalizou o envio de 30 respiradores hospitalares por parte do governo Federal para auxiliar no tratamento de pacientes com coronavírus no Amazonas.

Pablo ressalta que nos próximos dias mais 30 respiradores chegarão à capital, totalizando 60 aparelhos entregues pelo governo Federal. “Tenho acompanhado de perto o apoio do Ministério da Saúde no atendimento aos pacientes com coronavírus no Amazonas”, afirmou o deputado.

O parlamentar garante que continuará cobrando do governo o envio de mais aparelhos hospitalares, testes rápidos e outros materiais usados no combate à pandemia. “Enquanto a vacina não fica pronta, temos que garantir tratamento aos doentes. Por isso o envio de respiradores e testes rápidos é tão importante”, acrescentou.

Diante do aumento do número de casos de Covid-19 no Amazonas, o deputado voltou a cobrar do Ministério da Saúde a inclusão do Estado na lista de prioridade entre as localidades que vão receber a vacina.

“Fui informado que o governo está preparando uma campanha nacional de vacinação contra o coronavírus, que deve acontecer em janeiro”, destacou Pablo. “O Amazonas deve ser prioridade na imunização, com vacinas em quantidade suficiente para atender a capital e interior do Estado”, alertou o deputado.