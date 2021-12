Deputado Pablo inspeciona portos durante visita a Lábrea, Canutama e Tapauá no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Os municípios de Lábrea, Canutama e Tapauá, no interior do Amazonas, receberam no fim de semana a visita do deputado federal Delegado Pablo (PSL-AM). Ele foi às duas cidades inspecionar o funcionamento dos portos e conversar com os moradores para preparar a liberação de emendas parlamentares.

Em Lábrea, Pablo verificou as condições estruturais do porto, onde ocorre intenso embarque e desembarque de mercadorias, responsáveis em grande parte da circulação de renda no município. O porto é também o principal ponto de chegada e partida de passageiros, por isso precisa de atenção especial por parte do Poder Público.

Pablo participou de reunião na Câmara Municipal de Lábrea, onde conversou com o prefeito Gean Barros, com vereadores e moradores do município. O deputado recebeu sugestões para criação de projetos de lei e pedidos de emendas parlamentares para as áreas de Saúde, Educação e Infraestrutura.

Acompanhado de amigos e líderes comunitários, o deputado participou de entrevista rádio da cidade, onde fez a prestação de contas do mandato.

Pablo explicou os projetos apresentados no Congresso Nacional, voltados ao combate ao crime organizado, tráfico de drogas, contrabando de armas e evasão de divisas. O deputado falou também das ações em defesa da Zona Franca de Manaus e do Polo Industrial de Manaus.

Ainda em Lábrea, Pablo vistoriou o asfaltamento e a conservação da BR-230. A estrada é conhecida como Transamazônica, sendo a terceira maior rodovia do Brasil, com 4.260 quilômetros. Ela começa em Lábrea, passa pelos Estados do Pará, Maranhão, Piauí, Ceará e Pernambuco, até chegar à cidade de Cabedelo, na Paraíba.

“É uma satisfação voltar à Princesinha do Purus, onde sempre sou bem recebido. Estamos preparando a liberação de emendas para município, conforme é o desejo do povo labrense”, afirmou Pablo.

Canutama de braços abertos

Em Canutama, também na calha do Purus, Pablo desembarcou no porto da cidade, onde foi recebido por uma comitiva de moradores. O parlamentar inspecionou o local que recebe embarcações com mercadorias e passageiros e tem importante papel na economia do município.

Em comitiva, Pablo circulou pelas ruas da cidade, onde analisou as condições de limpeza e infraestrutura urbanas.

Ao lado de amigos, o deputado participou de três reuniões, onde ouviu sugestões para criação de projetos de lei, além fazer um balanço das atividades realizadas na Câmara Federal.

“Expliquei aos moradores de Canutama que podem contar comigo na busca de soluções para os problemas do município. Estamos juntos para levar desenvolvimento e melhor qualidade de vida ao moradores dessa carinhosa cidade”, destacou Pablo.

Tapauá apresenta pedido de emendas

Em Tapuá, o deputado visitou a comunidade Camaruã, que fica a 15 minutos de lancha da sede do município. Pablo foi recebido com festa pelos moradores, que mostraram as condições de vida da localidade, cuja principal atividade econômica é a pesca.

De volta à sede do município, o deputado foi recepcionado pelo prefeito Gamaliel Andrade, que solicitou a liberação de emendas parlamentares para projetos que serão executados ao longo de 2022.