Deputado Pablo recebe pedido de emendas parlamentares para Instituto da Mulher Dona Lindu

Redação AM POST

O Instituto da Mulher Dona Lindu, que oferece atendimento médico voltado às mulheres e recém-nascidos da capital e interior do Amazonas, recebeu a visita do deputado federal Delegado Pablo (PSL-AM).

O parlamentar foi recebido pela diretora da do Instituto, Dalzira Pimentel, e pela chefe de enfermagem, Gracimar Fecury, que mostraram algumas das atividades oferecidas à saúde da mulher.

Pablo recebeu dos funcionários e colabores do hospital um pedido para que o Instituto seja incluído na lista de beneficiados com emendas parlamentares do Congresso Nacional.

O objetivo é que os recursos ampliem número de mulheres atendidas pelo hospital, que é referencia em especialidades como ginecologia obstétrica, tratamento de patologias como miomas uterinos, cistos de ovário, endometriose, entre outros casos.

O Instituto Dona Lindu também oferece serviço de mastologia, com triagem das patologias benignas da mama que necessitam de tratamentos clínico e cirúrgico.

Ao conversar com funcionários e pacientes do hospital, Pablo destacou que desde o início do seu mandato, em 2019, sempre apoiou ações ligadas à Saúde Pública. “É meu compromisso pessoal ajudar as instituições, funcionários e pacientes ligados à Saúde do Amazonas”, afirmou o deputado.

Ao receber o relatório com sugestões de emendas, Pablo garantiu que incluirá o Instituto Dona Lindu na lista de beneficiados com recursos federais.

A diretora do hospital, Dalzira Pimentel, agradeceu a ajuda do deputado para ampliar as ações do Instituto. Ela garantiu que os recursos das emendas parlamentares são bem utilizados no atendimento às mulheres do Amazonas.

*Com informações da assessoria de imprensa