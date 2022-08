Deputado Pablo relembra luta para baixar preço na conta de luz dos amazonenses

Redação AM POST

O fim da cobrança da bandeira vermelha de escassez hídrica, que baixou o preço das contas de energia das famílias amazonenses, foi relembrado hoje (11/08) pelo deputado federal Delegado Pablo (UB-AM).

Pablo foi o autor do requerimento encaminhado ao presidente Jair Bolsonaro e ao Ministério de Minas e Energia, solicitando a retirada da bandeira tarifária.

No documento, Pablo argumentou que as fortes chuvas que caíram sobre o Amazonas e outros Estados do País, no início do ano, abasteceram os reservatórios onde funcionam as usinas hidrelétricas.

“Expliquei ao presidente Bolsonaro e ao ministro de Minas e Energia, almirante Bento Albuquerque, que a geração de energia voltou à normalidade, inclusive colocando fim ao risco de apagão no País”, relembra Pablo.

“Não existia motivo para cobrarmos a bandeira tarifária de escassez hídrica, que deixava as contas de luz cada vez mais caras”, acrescenta Pablo.

Após algumas semanas do documento chegar às mãos do presidente, o governo Federal encerrou a cobrança da ‘bandeira vermelha’. No dia 16 de abril, foi retomada a ‘bandeira verde’, onde não há cobrança adicional pelo consumo de energia.

“O alto preço da energia elétrica afetou todos os amazonenses, principalmente os mais humildes. Eles sentiram na pele a conta de luz cada vez mais cara”, lembrou Pablo.

O deputado destaca que a cobrança da ‘bandeira verde’ será mantida até o final do ano, beneficiando milhões de brasileiros.