Deputado Roberto Cidade anuncia emenda para aquisição de tomógrafo ao município de Maués

Redação AM POST

Em visita a Maués (distante 259 quilômetros de Manaus) nesta sexta-feira (19), o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), anunciou que apresentará uma emenda parlamentar para a aquisição de um tomógrafo ao município. A informação foi dada durante a solenidade de abertura do ano letivo das escolas públicas de Maués, onde o chefe do parlamento estadual participou ao lado do prefeito Júnior Leite (PSC) e do deputado Federal Sidney Leite (PSD).

“Em 2020, apresentei uma emenda no valor de R$ 500 mil para o enfrentamento da Covid-19 e apresentarei agora, em 2021, para ser executada em 2022, mais uma emenda para a aquisição de um tomógrafo. O tomógrafo ajuda no tratamento precoce do coronavírus, já que identifica por imagem a situação do pulmão. Me sinto honrado pelo convite do prefeito Junior Leite de visitar a cidade e, enquanto estiver deputado, farei o possível para ajudar esse povo”, disse.

Roberto Cidade esteve na terra do guaraná, também, para verificar in loco os produtos hospitalares adquiridos, por meio de uma emenda de sua autoria, no valor de R$ 500 mil, apresentada ao orçamento do Estado em 2020 e executada neste ano. O parlamentar destacou, ainda, o envio de R$ 160 milhões do valor do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Estado (FTI) aos municípios do interior.

“A Assembleia tem feito sua parte e auxiliado os municípios do interior da melhor maneira. Enviamos 15% do FTI ao interior. Para mim ainda é pouco. Penso que deveria ser 100%, mas a Mensagem Governamental previa apenas 10% e nós elevamos o valor. Maués vai receber quase R$ 4 milhões e tenho certeza que isso ajudará bastante a prefeitura no combate ao coronavírus”, concluiu.

Parceria

O prefeito de Maués, Junior Leite, destacou a parceria do deputado Roberto Cidade e afirmou que o parlamentar, desde o início de seu mandato, tem olhado com carinho para o município. De acordo com ele, a aquisição de um tomógrafo marcará um novo ciclo na saúde pública local.

“O Roberto (Cidade) tem firmado compromissos com Maués. Ano passado nos ajudou com emenda para enfrentarmos a Covid-19 e hoje fez um compromisso que nos traz uma nova perspectiva para a saúde, que é o de enviar uma nova emenda para adquirir um tomógrafo próprio para o município. É um equipamento caríssimo, que custa mais de R$ 1 milhão. Com esse tomógrafo certamente subiremos um degrau na qualidade de nossa saúde e o deputado será o responsável por isso”, afirmou.

Agenda

Além da abertura do ano letivo, Roberto Cidade participou da inauguração do terceiro Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do município e da entrega de uma nova ambulância e equipamentos hospitalares.