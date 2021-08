Deputado Roberto Cidade destaca ações e investimentos para a área da Saúde no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

No dia Nacional da Saúde, o Presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), destacou os mais de R$ 5 milhões destinados por meio das emendas parlamentares, bem como ações direcionadas à área, realizadas durante o mandato.

“Desde o início do meu mandato, a saúde tem tido um olhar diferenciado. É uma área que merece toda a atenção do poder público, pois em questão de minutos podemos perder ou salvar vidas. A pandemia veio para nos mostrar isso de uma maneira avassaladora”, destacou.

Foram mais de R$ 5 milhões em recursos de emenda parlamentar para a capital e municípios do interior, que ajudaram tanto profissionais da saúde, com a entrega de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), quanto a população que buscou os postos de saúde, principalmente nas cidades do interior.

Cidade destacou ainda as emendas destinadas ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, na Compensa e ao SPA do São Raimundo, além recursos para a Fundação de Oncologia do Estado (FCecon), que ajudaram na aquisição de ambulâncias, cadeiras de rodas, equipamentos odontológicos, entre outros insumos.

“Sem saúde não temos nada e, infelizmente, sofremos muito com o coronavírus, que ceifou a vida de muitos amazonenses. Diante disso, não teria como ser diferente. Nossas ações foram prioritariamente voltadas ao combate desse vírus maldito”, destacou.

O presidente do Poder Legislativo Estadual também lembrou os Projetos de Leis e indicações ao Executivo, voltados para melhoria da área e valorização dos profissionais da saúde, desde os serviços gerais até a linha de frente.

“Vários projetos que visam dar dignidade aos profissionais e o atendimento humanizado à população foram apresentados e continuaremos buscando políticas públicas que venham a melhorar cada vez mais o atendimento aos serviços de saúde”, pontuou.

Projetos e Ações

Entre os projetos e ações desenvolvidas pelo deputado Roberto Cidade, está o Programa de cidadania “Cidade em Ação”, que levou durante o ano de 2019, atendimento odontológico, consultas médicas, aferição de pressão arterial para a população das zonas Norte e Oeste de Manaus.

O programa também realizou ações para conseguir bolsas de sangue para abastecer o estoque da Fundação Hemoam, durante duas edições em 2019 e 2020. No entanto, o programa está parado devido à pandemia do coronavírus.

Roberto Cidade apresentou ainda vários projetos,entre eles: aprimoramento do tratamento de crianças com câncer; ampliação do Projeto RespirAr ao interior do Amazonas; atendimento na rede privada a gestantes de alto risco, quando não houver leito na rede pública; implantação do Programa Sorriso Saudável na 3ª idade; criação do Serviço de Atendimento Móvel para o Diagnóstico do Câncer Infantojuvenil; implantação da Política de Diagnóstico da Depressão na rede de Saúde, entre outros.