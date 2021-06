Deputado Roberto Cidade faz apelo à população para abastecer banco de sangue do Hemoam

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

No primeiro dia da coleta de sangue realizada pelo Programa Doador Legal da Assembleia Legislativa do Amazonas, o presidente da Casa, deputado Roberto Cidade (PV) ao realizar a doação de sangue, convidou os servidores da Aleam e a população em geral para também fazer este ato solidário e dessa forma, ajudar no abastecimento do estoque do Hemoam.

“É a primeira vez que eu doo sangue aqui na Assembleia e quero aproveitar para convidar os servidores e a população para também doarem, pois o estoque do Hemoam está baixo e unindo forças nós vamos conseguir ajudar a manter o banco de sangue e salvar vidas”, disse.

O parlamentar destacou que o foco maior está na pandemia do coronavírus. Mas segundo ele, existem outras enfermidades que atingem a população, as quais necessitam desse ato de solidariedade. Por isso, o objetivo do Programa é bater o recorde do ano passado, quando foram doadas cerca de 300 bolsas de sangue ao Hemoam.

“Não podemos esquecer que existem outras doenças além do Covid-19, doenças essas que afligem a população de Manaus e do interior e por isso, a Assembleia está de portas abertas e nossa meta é bater o recorde de doações de bolsa de sangue”, finalizou.

Doador Legal

O programa Doador Legal teve início em 2014, desde então servidores efetivos e comissionados, dependentes e deputados participam da Campanha que ajuda a manter o estoque de bolsas de sangue do Hemoam.

Em 2019, o programa realizou duas campanhas conseguindo arrecadar ao todo 237 bolsas de sangue. Em 2020, apesar da pandemia, o programa conseguiu 285 bolsas, batendo o recorde de instituições públicas.

Histórico de Doações

2014 – 19 bolsas

2015 – 38 bolsas

2016 – 37 bolsas

2018 – 37 bolsas

2019 – 1ª campanha 93 bolsas

2ª campanha 144 – totalizando 237 bolsas

2020 – 285 bolsas

Excepcionalmente no ano de 2017 não houve doação, devido às dificuldades logísticas do próprio Hemoam.