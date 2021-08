Deputado Roberto Cidade propõe criação de frente para combater a má prestação de serviços básicos no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), propôs, nesta quinta-feira (5), aos deputados estaduais a criação de uma frente para combater a má prestação dos serviços de energia elétrica, água e internet, aos municípios do interior.

De acordo com o parlamentar, uma das principais reclamações recebidas em visitas ao interior é a de interrupções constantes de energia elétrica. Segundo Cidade, após a privatização da Amazonas Energia, o serviço piorou.

“Essa concessionária que está hoje aí não está correspondendo nosso interior. Todos os municípios que vou tem essa reclamação de falta de energia. Uarini, Novo Aripuanã, Manicoré, todos reclamam de falta de luz que chega a durar 12h. A energia precisa ser realidade no interior do Amazonas e precisamos agir nessa direção”, afirmou.

O deputado lembrou, ainda, que em visita à Aleam em junho, representantes da concessionária de energia do Estado afirmaram que o serviço está em funcionamento normal.

“Os representantes da concessionária chegam aqui e dizem que está tudo bem. Mas a realidade é outra. É só verificar o número de reclamações sobre a má prestação do serviço. Eu inclusive indaguei sobre o programa Luz para Todos. Eles me informaram que o programa será retomado com outro nome, mas até agora nada”, concluiu.