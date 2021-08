Deputado Roberto Cidade vota favorável à regulamentação do transporte hidroviário no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), votou favorável à aprovação do Projeto de Lei 44/2020, que regulamenta o serviço público de transporte hidroviário intermunicipal de passageiros e suas cargas do Amazonas, deliberado na sessão desta quarta-feira (25), no plenário do Poder Legislativo.

Continua depois da Publicidade

A matéria, oriunda de uma Mensagem Governamental, tramitava na Assembleia desde fevereiro do ano passado quando, à época, Cidade presidia a Comissão de Transporte. Neste intervalo, foram realizadas duas Audiências Públicas, onde foram ouvidos os empresários do setor e representantes dos municípios.

Na avaliação do parlamentar, a regulamentação é necessária para garantir emprego e renda aos empresários e melhorias nos serviços oferecidos aos usuários.

“No primeiro biênio eu fui presidente da Comissão de Transporte e trabalhei em cima desse projeto. Esse projeto já veio diversas vezes para a Assembleia em outras legislaturas e não foi aprovado. Desta vez nós abraçamos a causa assim como toda a Aleam porque precisamos avançar. O Amazonas possui a maioria de seus municípios banhados por rios que interligam todo o Estado. Nossos rios são as nossas estradas. Os barcos são o meio de transporte mais utilizado pelos amazonenses”, destacou.

Continua depois da Publicidade

Inicialmente o deputado Fausto Jr (MDB) apresentou uma emenda para garantir a meia passagem para estudantes, mas ela foi retirada de pauta a pedido do autor.

“A emenda realmente iria causar um prejuízo enorme aos empresários. O deputado Fausto Jr maduramente entendeu que precisávamos avançar com a aprovação e retirou sua emenda. É importante debatermos esse assunto, mas vamos fazer em outro momento”, concluiu Roberto Cidade.