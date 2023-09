Deputado Saullo Vianna e Romeiro Mendonça estão na mira do MP-AM por supostos atos de improbidade

O Ministério Público do Amazonas por meio da 46ª Promotoria de Justiça Especializada na Proteção do Patrimônio Público pediu a prorrogação de um Inquérito Civil para dar continuidade a investigação de improbidade na Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam) e Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino (Seduc), que têm como alvos o deputado federal Saulo Vianna e o ex-prefeito de Presidente Figueiredo, Romeiro Mendonça.

A portaria foi assinada pela promotora de Justiça Cley Barbosa Martins no dia 28 de Agosto de 2023 e publicada na terça-feira (12), no Diário Oficial Eletrônico do órgão público.

Essa investigado é um desdobramento de outra operação, deflagrada em fevereiro de 2021, pelo Grupo de Atuação Especial e Repressão o Crime Organizando (Gaeco). A Operação Cachoeira Limpa, teve o objetivo de desarticular uma organização criminosa suspeita de desviar cerca de R$ 23 milhões dos cofres públicos do município de Presidente Figueiredo.

O deputado Saullo Vianna e o ex-prefeito Romeiro Mendonça são investigados como líderes dessa organização criminosa e acusados de criarem diversas empresas que supostamente seriam geridas pelo deputado com o uso de laranjas para constituir o quadro de sócios. Na época, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão e 12 buscas pessoais em Manaus, Presidente Figueiredo e Parintins, além de solicitada a quebra de sigilos bancários.

Os crimes investigados foram fraude em licitação, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Foi identificada uma relação suspeita entre empresas que participaram de certames licitatórios em Presidente Figueiredo e uma conta bancária única, em que uma empresa financiava as despesas das outras.

A Redação do AM POST entrou em contato com a assessoria de imprensa do deputado e aguarda um posicionamento.

Veja a portaria publicada pelo MP-AM:

*Redação AM POST