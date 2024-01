Deputado Silas Câmara diz que vai recorrer de decisão do TRE-AM que cassou seu mandato

Notícias do Amazonas – O deputado federal Silas Câmara se manifestou por meio de nota após o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) cassar seu mandato nesta quarta-feira (31), e disse que vai recorrer da decisão.

O placar da votação terminou 4 votos favoráveis à cassação e 2 votos contrários. A decisão se baseia em acusações de captação e gasto ilícito de recursos financeiros durante a campanha eleitoral de 2022.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A Assessoria Jurídica do Deputado Federal Silas Câmara informa que o parlamentar recorrerá da decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas, reafirmando seu compromisso com a defesa legal de seu mandato, conquistado com muito trabalho, união, por um propósito santo, de forma limpa e honesta“, disse ele ao AM POST.

De acordo com Silas Câmara a sentença do TRE-AM contraria decisão anterior do próprio tribunal que aprovou suas contas.

“A decisão foi formada por pequena maioria de votos e contrariou a posição anterior do próprio TRE-AM, que aprovou as contas do Deputado. A confiança na reversão do julgamento é total e o Deputado continuará no exercício pleno de suas responsabilidades enquanto aguarda a apreciação do caso em definitivo pela Justiça Eleitoral“, concluiu.