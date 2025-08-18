Deputado Thiago Abrahim exibe férias na Disney enquanto Itacoatiara enfrenta colapso na saúde

Notícias do Amazonas – Enquanto o deputado estadual Thiago Abrahim, filho do prefeito de Itacoatiara, ostenta fotos de férias na Disney, o município do interior do Amazonas vive uma crise sem precedentes na saúde pública. A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade foi considerada em estado de severa precariedade após inspeção da 3ª Promotoria de Justiça, realizada em agosto de 2024.

PUBLICIDADE

Leia mais: CPMI será instalada nesta semana para investigar fraude do INSS

O relatório do Ministério Público do Amazonas (MP-AM), assinado pelo promotor Vinícius Ribeiro de Souza, constatou a ausência de ambulância, equipamentos médicos quebrados, colchões em condições degradantes, banheiros interditados, recepção sem ar-condicionado e falta de acessibilidade até mesmo na entrada principal da unidade. Além disso, aparelhos essenciais, como o ventilador mecânico, a máquina de raio-X e o microscópio laboratorial, estão inutilizados.

PUBLICIDADE

Diante do cenário crítico, a Justiça determinou que a Prefeitura de Itacoatiara e o Governo do Estado adotem medidas emergenciais em até 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 5 mil, que pode chegar a R$ 150 mil para cada ente.

Nas redes sociais, porém, o foco não é a busca por soluções para a crise. Thiago Abrahim tem compartilhado imagens em parques temáticos de Orlando, nos Estados Unidos. O contraste entre o colapso da saúde e a ostentação do deputado gerou indignação entre os seguidores do parlamentar. “Mano, na volta tem como tu mandar consertar o ar-condicionado da UPA?”, ironizou uma internauta.

PUBLICIDADE

Produtividae na Aleam

Outro ponto que também chama a atenção é a produtividade do deputado na Assembleia Legislativa do estado do Amazonas. No primeiro semestre de 2025, o deputado apresentou apenas 29 Projetos de Lei Ordinária. Em 2024 foram 35, e em 2023, 33. No total, entre 2023 e 2025, foram 97 Projetos de Lei Ordinária, 6 de Resolução Legislativa, 3 Projetos de Lei Complementar e 504 requerimentos — somando 608 matérias.

PUBLICIDADE

A juíza Naia Moreira Yamamura fixou o prazo de 30 dias para que as irregularidades na UPA sejam solucionadas

Outro lado

A reportagem buscou um posicionamento por parte do parlamentar a respeito do assunto por meio de assessoria de imprensa. Até o fechamento desta matéria não tivemos retorno sobre o tema. O espaço permanece aberto.