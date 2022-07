Deputado Wilker Barreto é desmentido pelo IMED-AM que nega atraso de salários de médicos

Redação AM POST

O Instituto Médico de Clínica e Pediatria do Amazonas (IMED-AM) divulgou uma nota de repúdio nesta quinta-feira (7), para rebater uma fake news do deputado Wilker Barreto (Cidadania) que em matéria veiculada no jornal D24AM afirmou que cerca de 300 médicos cooperados contratados pelo Instituto estariam sem receber salários há 4 meses por falta de repasse do Governo do Amazonas.

A Diretoria do IMED/AM classificou as declarações de Barreto como “completamente inverídicas” e que “não condiz com a realidade”. O IMED-AM também demonstra que recebeu pelos Serviços Prestados, nos seguintes meses listados abaixo:

-Janeiro/2022, onde o IMED/AM recebeu no dia 13/04/2022

-fevereiro/2022, onde o IMED/AM recebeu no dia 26/05/2022

-Março/2022, onde o IMED/AM recebeu no dia 05/07/2022

-Abril/2022, onde o IMED/AM recebeu no dia 07/07/2022.

-Maio/2022, está protocolado, e está tramitando internamente na secretaria.

-Junho/2022, está em fase de organização do processo, com previsão do

-IMED/AM protocolar até o dia 15/07/2022.

“A Secretaria de Saúde sempre se mostrou aberta para reuniões, para sanar as dúvidas quanto as previsões de pagamentos, onde na última reunião 04/07 com o Secretário de Saúde Dr. Anoar Samad, ficou previsto o pagamento do mês de março/2022 no dia 05/07/22, bem como o pagamento do mês de abril/2022 no dia 07/07/22 quinta-feira, o que de fato ocorreu”, declara a nota assinada pela Ribeiro & Feitoza Advogados.

