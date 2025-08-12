A notícia que atravessa o Brasil!

Deputados da Aleam criticam vetos de Lula e alertam para impacto negativo na recuperação da BR-319

Parlamentares do Amazonas criticam decisão presidencial que impede avanço imediato na pavimentação da BR-319.

Por Natan AMPOST

12/08/2025 às 15:07 - Atualizado em 12/08/2025 às 15:21

Notícias do Amazonas – Deputados estaduais do Amazonas usaram a tribuna da Assembleia Legislativa (Aleam) nesta terça-feira (12) para criticar duramente os vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao projeto que flexibilizaria as regras de licenciamento ambiental, o que, prejudica diretamente a tão aguardada recuperação da BR-319. O assunto dominou o pequeno expediente, provocando reações de parlamentares tanto da base governista quanto da oposição.

O deputado Rozenha (PMB) não poupou palavras para questionar as decisões do presidente Lula. “Eu gostaria de saber o que se passa na cabeça do presidente Lula e principalmente quem o aconselha em relação à BR-319”, disparou, demonstrando perplexidade diante dos vetos que barram avanços na rodovia.

Surpreendentemente, mesmo um aliado do presidente, o deputado Sinésio Campos (PT), manifestou-se contrário às medidas. “Quero reiterar nossa posição contrária a toda e qualquer manifestação que venha de encontro à BR-319. Eu fico aqui perplexo, mas esperançoso que o veto seja derrubado”, afirmou, ressaltando a importância da rodovia para o desenvolvimento do Amazonas.

Outro parlamentar que também se manifestou foi João Luiz, que destacou que o presidente Lula vetou 63 dispositivos do projeto, afetando áreas estratégicas, incluindo a agricultura familiar. “Um desses dispositivos inclui a agricultura familiar. Sabemos o quanto os agricultores querem ter um documento para investir, mas com esse veto, tudo fica engessado”, lamentou, alertando para os impactos negativos sobre os pequenos produtores locais.

O presidente da Aleam, Roberto Cidade (União Brasil), foi enfático ao apontar as dificuldades causadas pela ausência de uma rodovia pavimentada e a importância da BR-319 para o Amazonas. “Só com a BR-319 pavimentada nós vamos trazer mais desenvolvimento, vamos ver a economia melhorada. Com o veto, tenho certeza que a dificuldade será enorme para a bancada. Nós precisamos nos unir”, conclamou, destacando a criação de uma comissão que irá a Brasília para discutir o tema com autoridades federais.

O projeto, que foi alvo dos vetos presidenciais, pretendia flexibilizar o licenciamento ambiental para acelerar obras consideradas estratégicas, como a recuperação da BR-319, via crucial para a integração do Amazonas ao restante do país e fundamental para o crescimento econômico e a melhoria logística da região Norte.

Os parlamentares deixaram claro que, apesar das divergências políticas, a pauta da BR-319 é uma prioridade para o estado, com ampla expectativa em torno da derrubada dos vetos no Congresso Nacional, que pode decidir o futuro das obras.

A resistência do governo federal em flexibilizar as normas ambientais, apesar das promessas de desenvolvimento regional, tem gerado insatisfação na classe política amazonense, que teme que o Amazonas continue isolado, com prejuízos para a economia local e para a qualidade de vida da população.

