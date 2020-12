Deputados da Aleam realizam confraternização de Natal

Redação AM POST

Os deputados que compõem a chapa vencedora da eleição na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) que definiu a nova Mesa Diretora da Casa tendo como presidente Roberto Cidade (PV) realizaram uma confraternização de Natal na manhã deste sábado (12).

Participaram do café da manhã natalino os deputados Roberto Cidade, Josué Neto (PRTB), Ricardo Nicolau (PSDB), Fausto Júnior (PRTB), Wilker Barreto (Podemos), Dermilson Chagas (Podemos), Terezinha Ruiz (PSDB), Delegado Péricles (PSL), Dra. Mayara Pinheiro (PP), Felipe Souza ( Patriota), Carlinhos Bessa (PV) e Álvaro Campelo (PP) e Adjuto Afonso (PDT).

O grupo defende a independência do Poder Legislativo e comemora também decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, que acolheu pedido de medida liminar requerida pela Assembleia Legislativa e derrubou decisão do desembargador Wellington José de Araújo que suspendeu a eleição para nova Mesa Diretora da Aleam.

Já na base governista o deputado Saullo Vianna (PTB) realizou nesta manhã um grande evento numa chácara localizada no bairro Lírio do Vale, na Zona Oeste de Manaus, que da Aleam só contou com a participação da líder do governo na Casa, Joana Darc (PL).