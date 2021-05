Deputados instituem Dia Estadual de Oração e Jejum pelo Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Em votação na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas nesta quarta-feira (26), os deputados aprovaram o projeto de lei nº 47/2021, o qual institui o Dia Estadual de Oração e Jejum pelo Amazonas, a se realizar, anualmente, no segundo domingo do mês de fevereiro. De autoria do deputado estadual João Luiz (Republicanos), o PL foi subscrito pelo deputado Felipe Souza (Patriota) e, agora, será encaminhado ao Governo do Estado para sanção.

Após ser sancionado e publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), o Dia Estadual de Oração e Jejum pelo Amazonas passará a integrar o calendário oficial de eventos do Estado do Amazonas.

De acordo com João Luiz, a propositura tem por finalidade estabelecer uma data para que um número grande de pessoas possa estar com seus pensamentos, orações e vibrações voltadas para um único propósito, “o bem do nosso Estado e da nossa população”.

“O Estado e os amazonenses merecem e precisam de orações para que tenhamos, sempre, proteção Divina. Oração e jejum são sempre armas fortes para manter afastado o inimigo, derrubar fortalezas e, sobretudo, enfraquecer o poder das forças espirituais do mal, inibindo a interferência delas”, justificou João Luiz, ao citar Esdras 8.23: “Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu”.

Ao defender a proposta, João Luiz ressaltou que o jejum é um momento em que as energias espirituais devem ser dirigidas para uma comunicação mais íntima com Deus. “Sempre que tivermos de enfrentar uma circunstância difícil, podemos ficar certos de que, ao jejuar e orar, muito estará sendo realizado no reino espiritual”, completou o parlamentar.

Para o Republicano, ao estabelecer uma data para que se possa orar e jejuar, unindo forças em prol do Estado, os resultados serão grandes. “Agradeço aos nobres pares pelo apoio e por compreenderem a relevância do tema, cuja finalidade é trazer mais proteção ao nosso Estado e a nossa população”, concluiu João Luiz.